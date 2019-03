Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a ajuns duminica în Emiratele Arabe Unite (EAU), devenind primul cap al Bisericii Catolice care viziteaza Peninsula Arabica, leagan al islamului, scrie Agerpres citând AFP.Avionul suveranului pontif a aterizat duminica la Abu Dhabi cu putin înaintea orei locale…

- Serialul documentar „Habemus Papam: o istorie a puterii/ Pope: The Most Powerful Man In History” (SUA, 2018), ce reconstituie istoria unuia dintre cei mai venerati si respectati conducatori ai lumii, va avea premiera sambata, la ora 21.00, la TVR 1, si va fi difuzat timp de sase saptamani. Serialul…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, vineri, oficial, vizita Apostolica a Sanctitații Sale Papa Francisc in Romania, in perioada 31 mai-2 iunie 2019. "Primind invitația Președintelui Romaniei, a Autoritaților statului și a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde…

- Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Greg Burke, și adjuncta sa, Paloma Garcia Ovejero, au demisionat. Burke, fost jurnalist la Time și Fox News, era de aproape doi ani și jumatate in funcție, iar Garcia Ovejero este prima femeie intr-o astfel de poziție la Vatican. Papa Francisc a acceptat demisiile…

- Papa Francisc va efectua o vizita in Bulgaria si Macedonia in perioada 5-7 mai anul viitor, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Vaticanului, Greg Burke, potrivit AFP."Acceptand invitatia inaltelor autoritati si ale Bisericii Catolice, sanctitatea sa papa Francisc va efectua o vizita in Bulgaria…

- Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevar” (PPDA), Andrei Nastase, susține ca Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și Partidul Liberal (PL) nu trebuie sa participe la alegerile parlamentare din februarie 2019. În schimb, unii exponenți ai celor doua formațiuni ar…