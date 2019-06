Vaticanul critică persoanele intersex şi transgender într-un nou document Vaticanul respinge notiunea potrivit careia oamenii ar trebui sa fie liberi sa-si aleaga genul intr-un document dat publicitatii luni, in timpul Lunii Pride, care cuprinde evenimente dedicate comunitatii LGBT, potrivit DPA.



"Eforturile de a depasi diferenta sexuala constitutiva barbat-femeie prin idei precum 'intersex' sau 'transgender' duc la o masculinitate si feminitate ambigue", se precizeaza in document.



"Oscilarea intre barbat si femeie devine, pana la urma, doar expunerea unei 'provocari' la adresa a ceea ce numim 'cadrele traditionale'",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 43 de ani a decedat si alte cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs pe A 1, la kilometrul 23, pe sensul de mers catre Pitesti, informeaza joi ISU Giurgiu. Una dintre persoanele ranite, o femeie in varsta de 30 de ani, a fost preluata de SMURD Bucuresti in stare…

- Almatar Trans SRL va furniza motorina EURO 5 societatii Servicii Publice de Mentenanta Mihail Kogalniceanu SRL. Contractul privind furnizarea motorinei EURO 5 vrac 130.000 de litri are o valoare de 570.700 de lei. Persoanele cu rol de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea…

- Deputatul conducea un autoturism de teren cand a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In urma impactului, soferul masinii lovite de parlamentar a fost ranit, la fel si o femeie, pasagera in acelasi autoturism. Starea victimelor nu este grava. "Un barbat, de 65 de ani, a condus autoturismul…

- Femeia in varsta de 40 de ani si baietelul ei, de 3 ani, au disparut fara urma in timpul unei plimbari cu familia. Cei doi sunt cautati de ieri dupa-amiaza, in padurea din apropierea satului Zizin, com. Tarlungeni, judetul Brasov. „La data de 21.04.2019, orele 17.45, dispeceratul IPJ Brasov a fost…

- Doua persoane au fost gasite decedate in cursul zilei de vineri, 5 aprilie, la Dragomiresti. Este vorba despre un barbat si o femeie, care au fost intoxicati cu fum in urma unui incendiu de vegetatie. “Cele doua persoane decedate in incendiul de vegetatie uscata la Dragomiresti, barbat si femeie au…

- Politistii din Alba cauta un barbat care a plecat de acasa, din municipiul Alba Iulia si nu a revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 4 aprilie…

- O femeie de 42 de ani, din municipiul Targu-Jiu, este cercetata penal de politisti dupa ce, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, ar fi acrosat cu masina un barbat in zona parcului Lido, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Corina Scurtu, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, politistii…