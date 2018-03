Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat presei italiene in Saptamana Mare dinaintea Paștelui catolic, Papa Francisc spune ca ”Iadul nu exista – ceea ce exista este disparitia sufletelor pacatoase”, citeaza Agerpres La Reppublica. “Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere…

- Papa Francisc le-a spus miercuri membrilor mafiei din Italia, dintre care multi merg la biserica si isi afiseaza credinta in public, ca nu se pot numi crestini pentru ca „poarta moartea in suflet”, relateaza Reuters. Cuvintele spontane ale suveranului pontif in fata a zeci de oameni adunati pentru audienta…

- SUA au inculpat vineri noua cetateni si o companie din Iran pentru tentativa de atacuri cibernetice, dirijate de regimul de la Teheran, impotriva a sute de universitati americane si internationale, a zeci de companii si a unor institutii guvernamentale americane, transmite Reuters. Prin…

- Compania chineza de stat China Railway Group (CRG) pregateste o eventuala oferta pentru constructia unui tunel in valoare de 5,6 miliarde de dolari intre Suedia si Danemarca, au declarat vineri autoritatile municipale din orasul suedez Helsingborg, transmite Reuters. Proiectul tunelului cu o lungime…

- Monseniorul Dario Vigano, seful italian al Departamentului de Comunicatii al Vaticanului, si-a anuntat demisia, dupa ce a fost acuzat ca a ascuns informatii dintr-o scrisoare papala, intr-un asa numit scandal 'Lettergate', a anuntat miercuri Vaticanul, potrivit Reuters si dpa."In ultimele…

- Cititorul nostru povestește ca strada Grigore Alexandrescu, care face legatura intre Calea Bogdaneștilor și Calea Aradului, arata ca dupa bombardament pe unele porțiuni, ajungand in acest hal din cauza tirurilor care transporta balast la un depozit de materiale de construcție aflat in zona. „Sunt…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata în Fâsia Gaza într-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule în care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.

- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni împotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters.

- Statele Unite au determinat ca Phenianul a folosit neurotoxina VX, un agent chimic folosit in razboi, pentru asasinarea lui fratelui vitreg al liderului suprem Kim Jong-Un, anuntand ca va impune noi sanctiuni ca reactie, a informat, marti, Departamentul american de Stat, relateaza Reuters.

- Statele Unite au infiintat aproximativ 20 de baze militare in teritoriile controlate de kurzi in Siria, a declarat joi intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, Aleksandr Venediktov, consilierul pentru securitatea internationala al secretarului Consiliului Securitatii Rusiei, organism…

- Cele noua patronate și asociații din industria ospitalitații se declara nemulțumite de neimplicarea autoritaților in dezvoltarea turismului romanesc. Specialiștii din industrie reclama lipsa parteneriatului dintre stat și mediul de afaceri, neimplicarea in asigurarea unei forțe de munca calificate dar…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Koveși . Știrea a fost preluata in scurt timp și de marile publicații din toata lumea. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului…

- Acuzatiile de coruptie care au dus la suspendarea, marti, a guvernatorului Bancii Centrale a Letoniei ar putea face parte dintr-o campanie de dezinformare vizand destramarea increderii in aceasta tara si influentarea alegerilor legislative din octombrie, considera Ministerul leton al Apararii, transmite…

- Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru" si 106 voturi „impotriva”, proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP. Reprezentantii PNL si USR s-au declarat impotriva…

- Șeful Eurogrup, Mario Centeno, a afirmat ca Grecia a finalizat aproape toate reformele cerute. Citat de Xinhua și Reuters, Mario Centeno a susținut ca Grecia ar putea primi o noua tranșa de imprumut de la creditorii sai din zona euro. ”Din toate cele 100 de masuri precedente, doar doua mai…

- La conferința pe teme de securitate de la Munchen, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat Iranul sa nu mai incalce spațiul aerian al țarii sale și a prezentat drept dovada o bucata de drona despre care spune ca este iraniana și ca a fost doborata de soldați israelieni, scrie Reuters. Spunand…

- "Exista doi episcopi ai Romei recenti care sunt deja sfinti", a spus Francisc intr-o intalnire cu usile inchise cu preotii parohi din Roma, referindu-se la Ioan al XXIII-lea si la Ioan Paul al II-lea. "Paul al VI-lea va fi sfant in acest an", a adaugat el, citat de dpa. Comentariile lui Francisc au…

- Un colegiu din Washington, a fost inchis, dupa ce focuri de arma au fost raportate in interiorul acestuia. Poliția locala a anunțat ca vor acționa ofițeri la fața locului. Acolo au ajuns și echipaje de ambulanța, dar nu exista inca date despre presupusele victime, scrie Reuters. Reprezentanții…

- Casa Alba sustine ca Rusia este responsabila pentru devastatorul atac cibernetic "NotPetya" din anul 2017, alaturandu-se Marii Britanii in condamnarea Moscovei pentru presupusa lansare a acestui virus care a cauzat pagube de miliarde de dolari in intreaga lume, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Peste 4.200 de site-uri au fost infectate cu un software daunator, derivat dintr-un instrument folosit pe scara larga si cunoscut sub denumirea de Browsealoud, produs de compania de software britanica Texthelp, care acorda asistenta persoanelor cu deficiente de vedere la citirea continutului paginilor…

- Uber Technologies va plati companiei Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet, 245 de milioane de dolari, sub forma de acțiuni proprii. Astfel, se va stinge un litigiu legat de secrete comerciale, scrie Reuters . Acordul convenit vineri pune capat unui scandal care a atras atenția opiniei publice,…

- Vaticanul a lansat o campanie prin care un tricou cu un desen reprezentându-l pe papa Francisc zburând ca Superman va fi semnat de celebritati din lumea sportului, spectacolului si culturii si va fi scos la licitatie pentru a finanta mai multe opere caritabile,

- Papa Francisc a facut apel catre catolici sa reflecteze asupra cauzelor violentelor impotriva imigrantilor, in timpul postului Pastelui. Discursul Papei vine la cateva zile dupa un atac armat asupra unor imigranti africani, scrie Reuters. In mesajul sau adresat crestinilor inainte de inceperea postului,…

- "Avand in vedere natura si anvergura intaririi fortelor SUA, aceasta vizeaza lansarea unui atac preventiv impotriva Coreei de Nord", a declarat diplomatul nord-coreean Ju Yong chol in cadrul Conferintei pentru dezarmare care are loc la Geneva, relateaza Agerpres, citand Reuters. "Oficiali americani,…

- Presedintele turc Recep Tayp Erdogan si Papa Francisc au discutat, luni, la Vatican, despre Ierusalim, in timp ce in apropiere aveau loc incidente intre politisti si demonstranti . Este prima vizita facuta de un presedinte turc, la Vatican, in ultimii 59 de ani, scrie Reuters.

- Atmosfera a fost incarcata si dincolo de zidurile palatului pontifical. Politia italiana a blindat Roma si Vaticanul, pentru prima vizita a unui sef de stat turc in statul papal din ultimii 59 de ani. 3.500 de politisti au fost mobilizati, pentru a asigura securitatea presedintelui Erdogan.

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- In cadrul audientei, care a durat 50 de minute, cei doi si-au exprimat preocuparea in legatura cu aceasta decizie despre care multi aliati americani afirma ca ar putea afecta eforturile de pace din Orientul Mijlociu. Presedintele Erdogan a fost adus in Piata Sfantul Petru unde strazile…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Cantareata Lady Gaga a anulat ultimele 10 concerte pe care le avea programate in sectiunea europeana a turneului ei mondial, intitulat "Joanne", din cauza unor "dureri severe", au anuntat sambata reprezentantii companiei Live Nation, citati de DPA si Reuters. "Din pacate, Lady Gaga sufera…

- Presedintele SUA, Donald Trump, acuza oficiali din cadrul FBI si ai Departamentului de Justitie ca politizeaza institutiile in favoarea democratilor, relateaza Reuters. Asta, in contextul in care FBI s-a aratat impotriva declasificarii unui document cu privire la campania electorala a lui Donald Trump…

- Coreea de Nord va considera act de razboi suspendarea in totalitate a aprovizionarii cu produse petroliere, avertizeaza ambasadorul Rusiei in Phenian, Aleksandr Matzegora, citat de site-ul agentiei Reuters. Natiunile Unite si Statele Unite au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Coreei…

- Gigantii Orange si Deutsche Telekom au discutat anul trecut posibilitatea de a forma un colos franco-german care sa domine industria mult prea fragmentata a comunicatiilor din Europa si care saa-i permita noii entitati sa concureze mai bine cu rivalii de pe alte continente, insa negocierile s-au…

- Autoritatile sudaneze au eliberat luni un jurnalist al agentiei France-Presse (AFP) si un altul al agentiei Reuters, arestati saptamana trecuta in timp ce relatau de la proteste sociale, transmit cele doua agentii de presa. Potrivit AFP, Abdelmoneim Abu Idris Ali, un cetatean sudanez de 51 de ani,…

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Papa Francisc a afirmat joi ca nu este crestineste sa respingi imigrantii, indemnand natiunile sa ii primeasca pe aceia ai caror viata a fost dominata de saracie, injustitie si exploatare, scrie Reuters.

- Mai multi protestatari imbracati in negru din sudul Atenei au dat jos de pe soclul ei o sculptura rosie, reprezentand un inger, rupandu-i apoi aripile, in cadrul celui mai recent incident dintr-o serie de atacuri comise asupra acestei opere de arta, ai carei critici au asemanat-o adeseori cu diavolul,…

- Reprezentanții USR Cluj au transmis ca bugetarea participativa este un proiect care ar trebui sa se desașoare anual, iar banii sa fie mai mulți. Ei au propus ca acesta sa beneficieze de o alocare financiara de 5% din bugetul de dezvoltare al orașului. De asemenea, membrii USR acuza ca administrația…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" în fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie îl îngrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma, relateaza Reuters.

- Direcțiile de Sanatate Publica (DSP) vor controla incepand de astazi toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. Verificarile vin dupa ce, in mai multe localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare ...

- Papa Francisc a deplans, duminica seara, ca 2017 a fost un an umbrit de razboaie, minciuni si nedreptati si a invitat pe fiecare sa-si asume responsabilitatea actelor sale, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'…

