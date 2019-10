Vaticanul a lansat ”mătăniile inteligente” Vaticanul a lansat mataniile inteligent, susține Romania TV. O brațara intelignta se conecteaza la telefonul mobil și se activeaza la semnul crucii și te invața cum sa te rogi. Rozariul inteligent costa 99 de Euro și a fost lansat pentru tinerii pasionați de tehnologie, pentru a se ruga mai mult. Aplicația brațarii este disponibila in mai multe limbi de circulație internaționala. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Ziarul Unirea Biserica se modernizeaza! Au aparut mataniile digitale pentru rugaciune conectate la internet! Biserica se modernizeaza! Au aparut mataniile digitale pentru rugaciune conectate la internet! Vaticanul a lansat mataniile digitale, asemanatoare de altfel cu brațarile inteligente folosite…

- Vaticanul promoveaza ”mataniile inteligente”, conectate la dispozitivele mobile prin intermediul unei aplicații de rugaciune lansate la inceputul anului de Papa Francisc, anunța Catholic News Agency, citata de Mediafax.

