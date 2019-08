Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice și crizele din Siria, Ucraina și Venezuela au fost principalele teme ale discuției între Papa Francisc și președintele rus Vladimir Putin, aflat joi într-o vizita în Italia și la Vatican, scrie Mediafax, citând agenția de știri Dpa. Cei doi lideri…

- Vladimir Putin a intarziat joi, a treia oara, la o intalnire cu Papa Francisc, relateaza Reuters. Limuzina presedintelui rus a intrat la Vatican cu peste 50 de minute dupa ora prevazuta. La prima intalnire cu suveranul pontif, in 2013, Putin a sosit cu 50 de minute mai tarziu decat trebuia, iar in 2015…

- In timpul intalnirii pe care Papa Francisc a avut-o, sambata, la Vatican, cu 400 de copii din Italia, Suveranul Pontif a marturisit ca, deși nu-i place sa calatoreasca, vizita facuta in Romania "l-a umplut de frumusețe". Papa Francisc a avut un dialog cu copiii din Sardinia si Genova care au venit la…

- Reprezentantii Episcopiei Romano-Catolice de Iasi au multumit in mod oficial, in cursul zilei de ieri, iesenilor, dar si celor care au venit in numar foarte mare la Iasi pentru vizita Papei Francisc. Acestia au vorbit despre momentele intalnirii cu Suveranul Pontif, despre discutiile avut cu Papa Francisc,…

- Dupa cele trei zile in Romania, Papa Francisc a susținut la bordul avionului care il ducea la Roma tradiționala sa conferința de presa de dupa o vizita externa. Suveranul pontif a vorbit cu jurnaliștii despre Uniunea European, imigranți, dar și țara noastra și cu ce impresii a plecat de aici. Intrebat…

- La doar cateva zile dupa alegerile europene care le-au dat curaj naționaliștilor din inima Europei, Papa Francisc era așteptat sa soseasca vineri in Romania, la periferia Europei și a Catolicismului pentru a se afirma pe sine drept conștiința globala fața de pericolele populismului”, scriu ziariștii…

- Papamobilul în care Papa Francisc va sta pe timpul vizitei în România a fost conceput de uzina Dacia și de SPP. Automobilul a fost agreat de Suveranul Pontif, la vizita SPP din aprilie, de la Vatican.

- Papa Francisc le-a adus un omagiu, sambata, jurnalistilor care au murit in timp ce isi faceau meseria, Suveranul Pontif precizand, la Vatican, unde i-a primit pe membrii Asociatiei Presei Straine din Italia, ca libertatea presei este un element cheie pentru sanatatea unei tari, relateaza Reuters. Papa…