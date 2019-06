Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 72 de ani din Bihor, cunoscuta sub numele de „Momo”, care vindea droguri elevilor din județ a fost reșinuta astazi, alaturi de alte 12 persoane. Batrana facea parte dintr-o retea care importa si vindea substante halucinogene din China, in contextul in care fiica sa a fost internata de trei…

- Autoritatile portugheze au destructurat o retea de prostitutie activa in mai multe tari europene, arestand marti in nordul tarii opt romani in cadrul unei anchete derulate din decembrie in cooperare cu Europol, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Acest grup care opera in Portugalia si in…

- Anchetatorii germani au inchis a doua cea mai mare platforma online de tranzactii ilegale pe ‘Darknet’ si au retinut trei cetateni germani suspectati ca fiind administratorii ei, a anuntat vineri parchetul din Frankfurt, informeaza Agerpres, citand Reuters. Platforma, denumita ‘Wall ...

- Bilantul atentatelor de duminica din Sri Lanka a ajuns marti la 310 morti, dupa ce mai multi raniti au decedat din cauza ranilor, a anuntat politia locala, care a efectuat noi arestari, potrivit AFP. Autoritatile au retinut pana in acest moment 40 de persoane in ancheta asupra acestor atacuri atribuite…

- E alerta maxima pe litoralul românesc. De 48 de ore, pescari, politisti si oameni simpli gasesc droguri pe plaja. Curentii aduc la mal pachete pline de cocaina! Anchetatorii români se tem ca pe urmele stupefiantelor au pornit si traficantii. Este o vânatoare continua, iar pericolul…

- Autoritatile norvegiene deruleaza o ampla operatiune de salvare a celor aproximativ 1.300 de pasgeri ai navri de croaziera aflate in zona coastei de vest a Norvegiei, opt persoane fiind ranite usor, anunta BBC si CNN.

- Operatiunea de taiere a cablurilor aeriene a fost initiata de primarul Timisoarei, Nicolae Robu. Astfel, luni seara, reprezentanti ai Primariei Timisoara s-au deplasat in zona Podului Mihai Viteazu, aflat in centrul orasului, pentru a reteza mai multe fire detinute de opt operatori de telefonie, televiziune…

- Notele si absentele care se regasesc in cataloagele scolare din toata țara vor fi inregistrate si in varianta online, ca urmare a unui proiect legislativ care mai asteapta doar semnatura presedintelui Iohannis. Astfel, proiectul legislativ initiat de mai multi senatori si deputati, printre care Ecaterina…