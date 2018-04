Vassilis Stavrou, Mega Image: "In orice piata intram, luam o cota de piata convenabila"

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar francez Societe Generale s-ar putea retrage din tarile din Europa Centrala si de Est (CEE) in care nu este in top trei al cotei de piata, urmand sa-si vanda inclusiv subsidiara din Bulgaria - Societe Generale Expressbank, a informat site-ul capital.bg, citat de Agerpres. Conform unor…

- In Romania avem parte de cea mai puternica euforie in ceea ce priveste creditarea ipotecara in randul populatiei pe intreaga regiune, iar cea mai mare parte sa datoreaza programului guvernamental Prima Casa si a dobanzilor bancare reduse din ultimii ani. Insa, fara acest program, Romania ar performa…

- Foxconn este un nume recunoscut la nivel mondial in primul rand pentru parteneriatul cu producatori mari precum Apple, care foloseste fabricile sale din China pentru realizarea tuturor produselor celebre precum iPhone, MacBook si iPhone, insa compania dezvolta si propriile produse independent sau in…

- El a scris pe pagina sa de Facebook ca isi doreste ca exemplul sau sa-i inspire pe cei care doresc sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru „a-i reabilita pe altii", asa cum a argumentat municipalitatea propunerea intr-un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului…

- Cel putin 22 de persoane au fost ucise in cursul a doua lovituri aeriene care au vizat o piata publica din orasul sirian Harem, din provincia Idlib (nord-vest), au anuntat echipa de salvare ''Castile Albe'' si Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza DPA si AFP,

- Anul 2018 se anunța unul extrem de dinamic pentru industria de logistica, iar jucatorii din domeniul soluțiilor WMS (Warehouse Management System) estimeaza o creștere cu 50% a cererii venite din partea companiilor care folosesc astfel de soluții. Piața este împarțita între doi jucatori…

- Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe, parte a cunoscutului HAGAG Group din Israel, isi consolideaza pozitia pe piața dezvoltatorilor de top din Romania, imbogațindu-și portofoliul de proprietați cu doua cladiri situate pe Calea Victoriei și un teren de peste 3 hectare in apropiere de padurea…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Pompierii aradeni au confirmat: Piata agroalimentara Vlaicu a fost distrusa de langoserie. „Cauza probabila a incendiului este nerespectarea normelor PSI. In speța, persoana care producea langoș, a lasat uleiul incins pe foc și a parasit locația. S- a aprins uleiul, incendiul s-a propagat la ghereta…

- Se pare ca in era digitala jucariile au fost inlocuite de gadgeturi si nu mai prezinta interes pentru copii. Un gigant din acest domeniu, Toys R Us, a anuntat ca, pana la sfarsitul anului, va vinde sau va inchide toate cele aproape 900 de magazine pe care le detine in Statele Unite. Un numar de 30.000…

- Titlu proiect: “Consolidarea pozitiei pe piata a 2XDC CONSTRUCTING S.R.L. prin inovare de proces si produs” Proiectul “Consolidarea pozitiei pe piata a 2XDC CONSTRUCTING S.R.L. prin inovare de proces si produs”, cod MySMIS 105500, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții. Numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, în timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor. Creșterea consumului, a veniturilor disponibile și a avantajelor generate de poziția…

- Interesul investitorilor pe piata de fuziuni si achizitii din Romania ramane la un nivel apropiat de cel record, dupa ce 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi ani in acest sector, numarul tranzactiilor crescand cu 28%, a anuntat joi compania de consultanta si audit EY Romania. In 2017,…

- Intentiile de a incheia tranzactii pe piata locala raman la un nivel foarte ridicat si in 2018 astfel ca, peste jumatate dintre companii (53%) intentioneaza sa desfasoare activitati de M&A anul acesta. In acest sens, antreprenorii romani vor continua sa caute solutii de exit din afacerile…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ca pe piata de transport marfuri pe calea ferata trebuie sa existe o concurenta, iar CFR Marfa, chiar daca este o companie de stat, trebuie sa se adapteze conditiilor de piata, nefiind adeptul ideii de „protectionism de stat”.…

- BCR si-a pastrat in luna ianuarie pozitia de lider in topul dealerilor primari, fiind urmata de ING Bank, iar podiumul din prima luna a anului 2018 este completat de UniCredit Bank, care a stationat pe trei. BCR, cea mai mare institutie de credit dupa active de pe piata locala, ocupa la…

- "Persoanele interesate pot participa la unul din cele doua evenimente organizate in luna martie, la campusul fabricii Bosch din Jucu, judetul Cluj. Aici, Bosch produce din 2013 unitati electronice de control pentru clienti globali din industria auto, din domenii cum ar fi asistenta la condus si siguranta…

- Comisia Europeana a recunoascut standardele duble in ceea ce privește calitatea alimentelor vandute in țarile din Europa Centrala și de Est și promite ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie, ceea ce va permite statelor membre sa lanseze in mai o campanie coordonata de testare a produselor…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6570 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de nivelul atins joi, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Joi, euro a scazut la 4,6592 lei. Vineri, leul s-a apreciat in raport cu euro,…

- In perioada de boom economic a Ro­maniei, brandurile internationale erau cele care umpleau cosurile de cumparaturi ale consumatorilor. In ultimii ani insa, afi­nitatea pentru „made in Romania“ a crescut, la fel si nostalgia dupa gustul de altadata. Asa au aparut „Gusturi Romanesti“, „Camara…

- Dupa ce a reușit sa-și creeze o baza de clienți in toata țara, prin tarifele practicate sub prețul pieței, iata ca Digi Energy schimba foaia. Forțați și de schimbarea condițiilor de pe piața. Clienții care au parasit alți furnizori de energie, mai vechi și mai scumpi, precum Electrica sau…

- Impotriva plafonarii DAE “as lupta in piata publica, da!”, spune, apasat, Dragos Sirbu, CEO al Flanco, unul dintre cei mai mari retaileri electroIT din Romania, cu afaceri de aproape un miliard de lei. “Modificarile fiscale le-am abordat barbateste…am marit salariile de doua…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- Anul 2018 vine cu noi provocari pentru piata imobiliara. Preturile au inceput sa creasca inca de anul trecut, iar specialistii se asteapta la noi scumpiri si in perioada urmatoare. Cu toate...

- Vanzarile bune inregistrate in ultimul trimestru al anului trecut de ultimul ceas conectat la Internet al celor de la Apple a propulsat grupul american pe pozitia de lider mondial al pietei accesoriilor conectate (wearable), arata un studiu publicat de firma de cercetare de piata IDC, informeaza AFP,…

- Tendința de creștere susținuta a vanzarilor de portofolii de credite neperformante (NPL) a continuat și in 2017 in Europa Centrala și de Est, dupa ce, in 2016, valoarea nominala a acestora a fost de peste șapte miliarde de euro, potrivit unui raport publicat joi de compania de consultanța Deloitte.…

- Europarlamentarul Daniel Buda a avertizat, in penul Parlamentului European de la Burxelles, ca “Romania risca sa ajunga o țara fara fermieri autohtoni și o imensa piața de desfacere”. Buda a cerut Comisiei Europene sa intervina de urgenta impotriva concurentei neloiale. Daniel Buda a spus ca a discutat,…

- Vanzarile de portofolii de credite neperformante (NPL) vor fi influentate anul acesta de schimbarile legate de fiscalitate si de implementarea programului privind protectia datelor personale (General Data Protection Regulation - GDPR), arata o analiza a companiei de audit si consultanta Deloitte.…

- Romania, ultimul loc in UE la atragerea profesionistilor si talentelor pe piata muncii si locul 64 din 119 intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47),…

- „Afacerea din Romania are cel mai mare ritm de crestere din cadrul grupului la nivel international. Aici este un moment foarte bun pentru dezvoltarile din comert, afacerea pe plan local este in crestere. Este locul potrivit in care sa ne aflam”, declara Vassilis Stavrou. Lucreaza in cadrul afacerii…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Gigantii Chinei din domeniul hi-tech, Alibaba Group si Tencent Holdings, care valoreaza impreuna peste un trilion de dolari, se afla in mijlocul unei curse de investitii, fortand comeciantii din retail sa aleaga platforma de e-commerce cu care vor sa colaboreze, potrivit Reuters. De la inceputul…

- Președintele PMP Cluj, invitat la o conferința in SUA, alaturi de Donald Trump Prezent la Conservative Political Action Conference 2018, senatorul PMP Cristian Lungu, l-a abordat pe John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU si personaj politic influent in Administratia Donald Trump, despre rolul pe…

- Plafonarea dobanzilor este complet in afara mecanismelor de piata, explica intr-o discutie cu HotNews.ro profesorul Cristian Paun, profesor de economie la ASE si mai nou, consilier pe probleme economice al presedintelui PNL. Dobanda, mai spune Paun, este pretul capitalului. Dobanda, ca orice pret, include…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- ”Pentru atingerea acelui moment de decizie finala de investitie pentru productia de gaze din perimetrul Neptun, pe langa elementele tehnice, operationale, de fiscalitate, generate de mediul din piata de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a productiei din Marea Neagra. Acest…

- Credit Value Investments (CVI), companie de investitii in obligatiuni private din Polonia, unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Europei Centrale si de Est si una dintre cele mai mari institutii europene care investesc in obligatiuni corporative, a incheiat 2017, primul an de prezenta…

- Compania de consultanța EY Romania a publicat marți o analiza despre problematica impozitarii cripto-monedelor, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener, Lider al departamentului de Asistența Fiscala. Textul este reprodus fara modificari: Bitcoin, cripto-monede. Pentru unii un hobby, pentru mulți inca…

- Corturile pentru Targul de martisor au fost repartizate cu scandal. Au fost distribuite deja 60 de locuri pentru comerciantii de martisoare din judet si din afara judetului. Multe solicitari au ramas nesolutionate, motiv pentru care comerciantii au facut scandal si au cerut locuri in plus. Anul acesta…

- Zona din fața Catedralei Ortodoxe va trece prin schimbari majore in urmatoarele luni. Un pod de peste 130 de metri, din lemn, sticla și beton, pe care vor putea sari deodata toți oamenii care incap pe el, o Piața de ceremonii cu stalpișori electrici și un sistem inteligent de iluminare, care va distribui…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- Se spune ca cineva il intreaba pe un prieten: "Cum se spune corect, funicular sau furnicular?", iar prietenul raspunde: "La ce?" La fel si cu diferenta dintre enunturile din titlul acestui articol, in conditiile in care cele trei par a fi sinonime, in opinia unora, sau fundamental diferite…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala, transmite News.ro . Marti, euro a crescut la 4,6572 lei, dupa ce luni a scazut la 4,6534 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in…

- Valoria, companie ce ofera servicii de training, consultanta si executive coaching își extinde gama de servicii pe segmentul studiilor de piața. Cu o experiența cumulata de zeci de ani în cercetarea aprofundata a pieței din România, echipa de profesioniști Valoria a lansat studii…

- Piața supermarketurilor din Buzau se reconsolideaza. Un magazin Mega Image se va deschide in curand in incinta Galeria Mall din strada Unirii, nr. 301. Amplasat la parterul mall-ului Galleria din Bd. Unirii (E85), nr. 301A, Mega Image va avea o suprafața totala de 2000 mp, avand 40 de angajati și peste…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Piața magazinelor alimentare se va modifica radical in perioada urmatoare pentru ca cei de la Auchan au un plan de extindere masiva. Retailerul intenționeaza sa lanseze un nou concept My Auchan și va deschide magazine in toate benzinariile Petrom, dar și in alte locații din țara. Citește și:…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, transmite Reuters. În 2017, exporturile de gaze ale…

- Un gigant al birourilor vrea sa cumpere The Office Cluj Cel mai mare fond de investitii in cladiri de birouri și-a propus sa achiziționeze cladirile The Office și City Business Center, suma pe care o are la dispoziție pentru cumparaturile din Romania și polonia fiind de 330 de milioane de euro. Globalworth…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.