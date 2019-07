Vasluiul, reprezentat la editia din acest an a FOTE

Stiri pe aceeasi tema

- Atletismul vrancean a dat doi atleți medaliați cu argint – Alexandru Novac și bronz – Claudia Prisecaru, la Campionatul European de tineret de la Gavle, acum trimite doua cadete atlete sa apere culorile Romaniei la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku, in Azerbaidjan. Cele doua foarte…

- Nationala de junioare a Romaniei, condusa de Carmen Buceschi si Mia Radoi, va fi prezenta in perioada 21-27 iulie 2019 la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku. Romania se numara printre cele opt nationale participante in turneul feminin, alaturi de Franta, Olanda, Spania,…

- Romania va deplasa 103 sportivi la Festivalul Olimpic al Tineretului European care va incepe sambata, la Baku, in Azerbaidjan. Din lotul reprezentativei feminine de volei pregatit de Olimpiu Marius Macarie și Adrian Popescu face parte și bacauanca Madalina Airoaie. Pentru jucatoarea legitimata la CS…

- Giorgia Hagianu și Alexandru Matei vor reprezenta Romania la competiția europeana a cadeților de la Baku, in Azerbaidjan Echipa de judo ce va reprezenta Romania la Festivalul Olimpic al Tineretului European are in componența și doi sportivi din Vrancea, cei mai buni din țara la categoriile…

- Petre Apostol Maine, la Istanbul, in Turcia, se vor desfasura Jocurile Balcanice la Atletism pentru cadeti, competiție la care Romania va fi reprezentata de 34 de sportivi, care vor fi insotiti de 12 antrenori și oficiali. In delegatia tricolora au fost selectionati si doi sportivi de la CSS „Constantin…

- Federația Romana de Atletism a anunțat lotul Romaniei (sportivi și antrenori), care va participa la Festivalul Olimpic pentru Tineretul European (FOTE) de la Baku, in Azerbaidjan, in perioada 21-27 iulie. Printre cei 23 de sportivi selecționați in urma rezultatelor obținute in acest sezon se numara…

- Petre Apostol La cea de-a VI-a editie a Cupei orasului Otopeni – Mircea Romascanu la ciclism, CS Conpet Ploiesti (antrenor Cornel Popa) a obtinut trei medalii. Astfel, Denisa Toader si-a adjudecat victoria la categoria cadete, iar Ana Gheorghe s-a impus la categoria fete 12-14 ani, in vreme ce Daria…

- In ultima perioada, juniorul reșițean antrenat de Nadia Campan la Clubul Sportiv Școlar din Reșița a devenit o prezența constanta pe podiumurile naționale, reușitele sale aducandu-l și in vederile antrenorilor federali. Cele mai recente performanțe ale lui Denis s-au consemnat la Campionatele…