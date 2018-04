Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Consiliului Judetean Arges vrea sa creasca numarul de turisti din judet, asa ca face toate eforturile pentru a conserva si renova obiectivele istorice importante. Unul dintre ele Cetatea Poenari, de care se leaga numele lui Vlad Tepes.Insa, pentru a ajunge la ea iti trebuie o conditie…

- 4 aprilie – termenul limita de inscriere la Festivalul “Teleorman Pop Fest” in Eveniment / Consiliul Judetean Teleorman, prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman, organizeaza, in acest an, cea de-a 49 a editie a Festivalui National de Muzica “Teleorman…

- Antonio Danusiu Chira (Toni Chira) s-a nascut la data de 11 iulie 2003 și este elev in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Dej, județul Cluj. In revista ”Cronograf” din Satu Mare , aparuta in trimestrul I din 2018, paginile 41, 42 și 43 sunt dedicate debutului literar al tanarului poet…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj sarbatoreste astazi, la ora 11.00, prima editie a Zilei Olteniei prin organizarea expozitiei fotodocumentare „Oltenia, taramul nemuririi“ in Sala „Florin Isuf“ a instituției de cultura. Expozitia cuprinde 50 de mari personalitati…

- Dupa jumatate de secol de existenta, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea n-a reusit sa aiba un sediu propriu pentru a-si desfasura activitatea. Mai mult, aceasta se desfasoara in conditii greu de imaginat, in fosturile WC-uri ale internatului unui liceu pe…

- *Sambata și duminica, cantece populare din marile zone etnografice ale Romaniei rasuna la cea de-a III-a ediție a Festivalului-Concurs „Lucreția Ciobanu”, inițiata de Consiliul Judetean Sibiu si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale „Cindrelul - Junii” Sibiu. *Pe scena…

- Consiliul Județean Dolj și Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj se alatura instituțiilor care sarbatoresc prima ediție a Zilei Olteniei, miercuri, 21 martie 2018, și va invita la Teatrul Național „Marin Sorescu“, la ora 13:00, sa va ...

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, instituție de cultura subordonata Consiliului Judetean Cluj, organizeaza miercuri, 28 martie 2018, de la ora 18.00, pe scena Casei Universitarilor – „Auditorium Maximum” a Universitații Babeș-Bolyai, strada Mihail Kogalniceanu,…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare cu sprijinul Consiliul Judetean și in parteneriat cu Primaria comunei Mediesu Aurit, a organizat in perioada 10-11 martie 2018, cea de-a V-a editie a Festivalului Concurs de Folclor ,,Rozmarin in coltu’ mesii”. Evenimentul…

- Din totalul propriu al judetului pe anul 2018, in suma de 362.000,50 mii lei la venituri si 387.643,40 mii lei la cheltuieli, consilierii judeteni au aprobat, prin vot, alocarea pentru sectiunea Invatamant a sumei de 13.453,96 mii lei. Astfel, Scoala Gimnaziala Baia Mare va beneficia de 1.730,27 mii…

- Zeci de interpreti de muzica populara si membrii Ansamblurilor "Cindrelul-Junii Sibiului" si "Ceata Junilor" vor urca pe scena Festivalului-Concurs "Lucretia Ciobanu" in zilele de 17 si 18 martie 2018. * Biletele se pun in vanzare maine, 6 martie a.c., la Casa de Cultura a Orasului Cisnadie.* Harta…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Gorj aniverseaza saptamana aceasta 50 de ani de la infiintare. Cu acest prilej, la sediul institutiei vor fi organizate o serie de manifestari cultural-artistice. Joi, 1 martie 2018, incepand cu ora ...

- Toți cei interesați și-au putut cumpara din timp marțișoare, grație ofertei generoase de la Targul de Primavara, desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute, la Silver Mall. Cea de-a zecea ediție a Targului de primavara de la Vaslui s-a bucurat de un real succes. Vizitatorii au venit in numar mare la…

- Cerere in casatorie la Silver Mall: IUBIRE… Madalina, fiica coregrafului vasluian Virginel Solomon, a fost ceruta in casatorie, sambata, de Dragobete. Iubitul acesteia, Andrei, i-a facut o surpriza si, in timpul spectacolului dedicat Targului de Primavara, organizat in Silver Mall, a preluat microfonul…

- Incuratul cailor sau Caii lui San’ Toader este o tradiție respectata cu sfințenie de gospodari in Sambata Sfantului Teodor in satele din județul Dolj. Dupa cum spune obiceiul, in prima sambata a Postului Mare al Paștelui, tinerii gonesc caii pentru a alunga spiritele rele cuibarite in vatra satului…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj ia și in acest an urma obiceiurilor din prima sambata a Postului Mare al Paștelui și va propune un popas in comuna Desa unde este implinit, pe 24 februarie, ritualul cunoscut ...

- Vasluienii care și-au facut deja planuri pentru achiziționarea marțișoarelor vor avea ocazia sa aleaga micile daruri la targ. Manifestarea va aduna aproape 50 de meșteri populari. “Participarea e aproape in totalitate din zona Vasluiului pentru ca scopul nostru e de a promova meșterii locali. Sunt convins…

- Timp de doua zile, la Silver Mall va avea loc o noua ediție a Targului de Primavara. Centrul Creației Populare Vaslui propune un melanj de tradiție și creativitate. Pe langa expoziția de marțișoare cu vanzare, ediția din acest an a Targului de Primavara le va oferi vasluienilor posibilitatea de a participa…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Botosani, in colaborare cu Primaria Municipiului Botosani, organizeaza, Targul Martisorului.

- INVITATIE… O noua editie a Targului de Primavara va avea loc in acest sfarsit de saptamana la Silver Mall. Vasluienii vor avea ocazia sa admire si sa cumpere martisoare, turta dulce si diferite obiecte mestesugite, precum si sa vizioneze doua spectacole, unul folcloric, iar celalalt, de teatru pentru…

- Editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei, intre 22-25 februarie 2018, in cadrul Centrului Expozitional Romexpo. Targul de Turism al Romaniei, editia de primavara 2018 se desfasoara in noile spatii expozitionale – B1 si B2! Avand o suprafata totala de 27.000 mp, pavilioanele B1 si B2 sunt…

- Elevii de gimnaziu sunt asteptati sambata, 17 februarie, la Tenaris CineJunior, pentru prima proiectie dintr-o serie de filme special alese pentru adolescenti. Evenimentul este organizat de TenarisSilcotub, in parteneriat cu programul de educatie cinematografica EducaTIFF, Inspectoratul Scolar Judetean…

- Consiliul Județean a aprobat, ieri, in ședința ordinara, bugetul propriu al Județului Vrancea pentru finanțarea Unitații Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a bugetelor instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean pe anul 2018. Proiectul de buget a fost supus…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj continua seria expozitiilor prezentate in sala „Florin Isuf“, din Targu Jiu. Dupa expozitia lui Florin Hutium, luni, 19 februarie 2018, la ora 12.00, vernisam expozitia Ioana si Traian Duta. Tata si ...

- Iubitorii de literatura sunt invitati joi, 15 februarie, de la ora 16, in Sala “Dialoguri europene” de la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, la prezentarea volumului semnat George Achim, “Sita de ceara. Istorii din istoria unui ținut transilvan”, aparut in 2017 la Editura Școala Ardeleana.…

- FotoClubPro Arad și Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Cluj, instituție de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, aduc pentru intaia oara...

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Cluj, invita publicul clujean duminica, 18 februarie 2018, la spectacolul folcloric de Dragobete. Evenimentul, care va reuni tineri interpreți de folclor din…

- Consiliul Județean Dolj și Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj continua și in acest an parteneriatul cu Centrul social multifuncțional „Best Life“ al Arhiepiscopiei Craiovei și ii așteapta pe copii la noi ateliere de muzica și de ...

- In perioada 1- 25 februarie 2018, Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Iași, in parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului București, organizeaza cea de-a XIV-a ediție a SIAN – Salonul Internațional de Arta Naiva, in cadrul caruia sunt expuse lucrari ale pictorilor…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a organizat azi, 1 februarie, expoziția itineranta dedicata Anului European al Patrimoniului Cultural, „Constelații romanești tradiționale” și „Semnele cerului”- expoziția de fotografie al lui Ilie Tudorel. In cadrul evenumentului…

- Consiliul Judetean Botosani, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, in colaborare cu Primaria comunei Rachiti, Primaria comunei Durnesti, Primaria comunei Vlasinesti si Primaria comunei Curtesti organizeaza in perioada 4 – 25 februarie 2018 Șezatorile iernii,ediția…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean, ii invita pe toți cei care iubesc folclorul romanesc, sunt talentați, viseaza

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Gorj va organiza joi, 1 februarie, la Sala „Constantin Brancusi" a Palatului Parlamentului din Bucuresti, expozitia internationala de arta plastica int...

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare organizeaza joi 1 februarie de la ora 13.00, in Galeria de Arta a Centrului de Creație, expoziția itineranta dedicata Anului European al Patrimoniului Cultural, „Constelații romanești tradiționale” și „Semnele cerului”-…

- ”Mica Unire” de la 24 ianuarie 1859 a fost sarbatorita si la Ramnicu Valcea printr-un eveniment organizat de Institutia Prefectului Valcea in fata sediului acesteia din bulevardul Tudor Vladimirescu. Au participat alaturi de prefectul judetului, Florian Marin, IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului…

- Artiștii olteni care vara trecuta au participat la tabara de creație organizata de Centrul Cultural pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt au fost prezenți, joi, 18 ianuarie 2018, la vernisajul expoziției care are in centru creațiile realizate ...

- In anul Centenarului Marii Uniri, Consiliul Judetean, impreuna cu Muzeul Judetean Buzau, Teatrul George „Ciprian” si Centrul Judetean de Cultura si Arta, in parteneriat cu Divizia 2 Infanterie „Getica” si Inspectoratul Judetean de Jandarmi vor organiza, pe 24 ianuarie, mai multe manifestari culturale…

- ACTIUNI… Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit, la Vaslui, printr-o serie de evenimente ce vor avea loc pe tot parcursul anului. Initiativa apartine Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si va fi coordonata de profesorul etnolog Dan Ravaru. Institutia a publicat,…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare cu sprijinul Consiliului Județean, in colaborare cu Teatrul de Nord, cu Colegiul Național Mihai Eminescu și in parteneriat cu Muzeul Județean a organizat in data de 15 ianuarie un spectacol sub auspiciul „Zilei Culturii…

- Intre atatea și atatea manifestari dedicate lui Mihai Eminescu la 168 de ani de la naștere, in școli, gradinițe, alte instituții de cultura sau nu, cea de la Universitatea Eftimie Murgu chiar a sintetizat importanța evenimentului. Departe de a plictisi, cum se intampla de regula la asemenea…

- Lucrarile unor artisti din Oltenia, obiecte de cultura populara specifice judetului Olt, printre care ceramica de Vadastra, vor fi prezentate, in perioada 15-16 ianuarie, la Sofia (Bulgaria), in cadrul seriei de evenimente culturale "Saptamana culturii romane", organizate de parteneri romani si bulgari.…

- Joi, 11 ianuarie 2018, la ora 18.00, brandul internațional de produse cosmetice FLORMAR deschide oficial un magazin in Shopping City Mall din Ramnicu Valcea. Showroom-ul de beauty este amplasat vizavi de hypermarketul Carrefour. Avand in vedere ca ziua Marii Uniri se apropie cu pași repezi, evenimentul…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare organizeaza in data de 15 ianuarie 2018 o serie de manifestari culturale sub genericul „Ziua Culturii Naționale”. va prezentam programul manifestarilor de la Satu Mare: -ora 10:00 – depunere de coroane și jerbe de flori…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, in colaborare cu Consulatul Romaniei la Solotvino- Ucraina și in parteneriat cu Muzeul Județean Satu Mare și Primaria Biserica Alba, organizeaza in data de 14 ianuarie „Ziua Culturii Naționale” in comunitatea romaneasca din dreapta…