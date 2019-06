Stiri pe aceeasi tema

- „Scrieți despre Biserica?! Ce va intereseaza pe voi ce fac preoții? Cautați voi... ce credeți ca o sa gasiți?” "Daca te prind iți rup capul! Te prind cand ieși din casa și iți rup capul". Acestea sunt amenințari directe transmise telefonic jurnalistei Diana Oncioiu. Pentru materialele publicate de platforma…

- Un roman a devenit unul dintre cei mai cautați infractori din Regatul Unit. Este vorba despre un barbat in vastra de 32 de ani care este acuzat de mai multe spargeri. Autoritațile britanice spun ca printre cei mai cautați infractori din Regat se afla și un roman, Dragoș Marcian Ghoic, care are la activ…

- Romanul Dragos Marcian Ghoic este acuzat de autoritați ca a spart mai multe spargeri in Fairfield Avenue Edgware, Marea Britanie. Barbatul a comis infracțiunile in urma cu cativa ani a fost prins de autoritațile engleze in luna august a anului 2017, potrivit observator.tv care citeaza portalul Crime…

- DARUIRE… “Daca nu vom avea grija de copiii nostri, daca nu le vom vorbi despre credinta si nu le-o vom transmite, ma intreb: oare cum va arata Biserica peste, sa zicem, 20 de ani?”. Aceasta este una din intrebarile esentiale lansate de Preasfintitul Ignatie, Episcopul Husilor si devenita un laitmotiv…

- Sute de romani s-au luat la bataie, in noaptea de Inviere, in fața unei biserici ortodoxe din Birmingham (Marea Britanie), dupa ce The post Bataie intre romani, Live pe Facebook, in noaptea de Inviere, la o biserica din Birmingham appeared first on Renasterea banateana .

- SPECIAL… Momente emotionante, in aceasta noapte, la Catedrala Episcopala a Husilor! La slujba de Inviere, savarsita de insusi Parintele Episcop Ignatie, alaturi de un sobor de preoti, au venit sute de oameni, curtea locasului fiind plina, la miezul noptii. Preasfintitul Ignatie a citit scrisoarea pastorala…

- Jim Richardson, 95 de ani, și soția lui, Irene, 94 de ani, din Lancashire, Marea Britanie, s-au intalnit la o seara de dans ținuta in sat și s-au casatorit pe 12 aprilie 1944, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. De atunci, cuplul a avut patru copii și a trait o viața frumoasa. Cu toate aceasta,…

- Peste 2 metri de zapada la Balea Lac Hotelul de gheata de la Bâlea. Foto: Arhiva Ninsoarea si scaderea temperaturilor înseamna “o bula de oxigen” pentru Hotelul si Biserica de gheata de la Bâlea Lac, care au facut cu greu fata temperaturilor foarte ridicate…