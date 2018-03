Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Reliu (63 de ani), vasluianul declarat mort, s-a adresat instanței pentru a anula certificatul de deces. Tribunalul de la Vaslui i-a respins cererea de anulare a unei sentinte care il declara mort. Barbatul a stat 25 de ani in Turcia, iar cand s-a intors, a aflat ca este…mort! Nevasta este…

- Comisia Europeana a dat unda verde miercuri unui al doilea pachet financiar de 3 miliarde de euro pentru a ajuta Turcia sa primeasca refugiati sirieni pe teritoriul sau, asa cum a promis in urma cu doi ani in cadrul controversatului acord migratoriu incheiat cu Ankara, informeaza

- Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alte trei miliarde de euro pentru finantarea cheltuielilor pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, potrivit unui oficial european, demers ce survine inainte de o intalnire cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, preconizata sa aiba loc la sfarsitul…

- Treisprezece presupusi membri ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestati miercuri la Adana, in sudul Turciei, acuzati ca planuiau atacuri vizand cladiri din oras – inclusiv Consultul Statelor Unite, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, relateaza The Associated Press conform News.ro…

- Un barbat neidentificat a încercat sa patrunda în cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacând membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Procurorul Antonio De Nicolo a declarat, duminica, la câteva ore dupa constatarea decesului capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, ca jucatorul a murit din cauze naturale, ceea ce este ciudat având în vedere ca fotbalistii profesionisti

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ca armistitiul umanitar din Siria cerut printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU trebuie sa se aplice si regiunii Afrin din nordul Siriei, unde Turcia a lansat pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva…

- O masina a luat foc in mers duminica dimineata, la Videle, soferul a incercat sa stinga flacarile, nu a reusit si a sunat la 112, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Nicio persoana nu a fost ranita. Din primele cercetari, cauza producerii incendiului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen. "Odata ce noul guvern german va fi format,…

- analiza realizata de AirHelp arata ca anul trecut zeci de mii de pasageri din țara naostra ar fi trebuit sa primeasca despagubiri din cauza intarzierilor sau anularii curselor lor. Zborurile catre Turcia, Austria și Germania au cele mai mari probleme

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a revinit cu informații suplimentare, referitor la cauza decesului copilului de patru luni, din raionul Soroca. Potrivit concluziilor Centrului de Medicina Legala, cauza decesului este „Asfixia mecanica prin obturarea cailor respiratorii cu conținut…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins orice alta optiune in afara aderarii la Uniunea Europeana, respingand propunerea franceza de "parteneriat" cu blocul comunitar, intr-un interviu publicat duminica in cotidianul italian La Stampa, transmite AFP. Erdogan, asteptat luni intr-o…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita ”sa reactioneze rapid si in mod adecvat”. scrie The Associated Press.Trump s-a declarat, intr-un interviu difuzat in weekend, iritat de politica comerciala…

- Turcia trebuie sa fie izolata politic, pana cand liderul turc Recep Tayyip Erdogan nu va opri acțiunile „contrare dreptului internațional“, in special operațiunea militara pe teritoriul „unui stat suveran“, a declarat Jurgen Trittin, unul dintre liderii Partidului ”Verzilor” din Germania, citat de Berliner…

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters. "Operatiunea…

- Circulatia pe drumul european E 578, in zona Baile Tusnad, si pe drumul national DN 15, intre Toplita si Borsec, este ingreunata miercuri din cauza unor masini de mare tonaj care nu si-au mai putut continua deplasarea, in conditii de ninsoare abundenta, potrivit Politiei Rutiere Harghita. …

- Jandarmii montani din Muntii Bucegi ii sfatuiesc pe soferi sa ceara ajutor atunci cand intampina o problema. In Muntii Bucegi ninge in continuu de cateva zile, iar stratul de zapada masoara peste 25 de centimetri, iar echiparea de iarna a masinii este obligatorie.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a sesizat Alianta Nord-Atlantica in legatura cu initiativa Statelor Unite de a infiinta un contingent kurd in Siria, pe care liderul turc il considera "armata terorista", informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- In cursul dimineții de ieri, 14 ianuarie 2018, un localnic din Cugir a apelat numarul de urgența 112 aratand ca intr-un șanț din apropierea stadionului „Parc” din localitate, se afla un barbat decedat. In urma cercetarilor efectuate de catre organele locale de poliție s-a constatat ca este vorba de…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Deschiderea celui mai mare salon de tehnologie din lume destinat marelui public, Consumer Electronic Show, a fost afectata de ploaie torentiala, facand gigantul in tehnologie Google incapabil sa-si deschida standul in prima zi a targului.Se asteapta ca expozitia anuala din Las Vegas, care…

- Turcia a acuzat marti regimul sirian ca ii are drept tinta pe rebelii 'moderati' sub pretextul unei ofensive impotriva jihadistilor, apreciind ca o astfel de evolutie risca sa 'saboteze' procesul de negocieri destinat sa puna capat conflictului in Siria, relateaza AFP. …

- Guvernul turc intentioneaza sa prelungeasca actuala stare de urgenta cu inca trei luni, a afirmat luni purtatorul de cuvant Bekir Bozdag, dupa o reuniune a cabinetului condusa de presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP. Ar fi a sasea prelungire a starii de urgenta, impusa in iulie…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Jandarmii montani si salvamontistii i-au imbarcat pe ultimii 30 de turisti ramasi la peste 2000 de metri altitudine in Masivul Bucegi in vehiculele speciale pentru transportul pe munte. Actiunea de recuperare a turistilor a durat peste cinci ore si a implicat angajati ai mai multor structuri…

- Barbatul suspectat ca a intrat cu masina in sediul Partidului Social Democrat (SPD), la Berlin, in ajunul Craciunului, era furios din cauza unui micro-recensamant anual, potrivit procuraturii, scrie The Associated Press. Barbatul, in varsta de 58 de ani, a intrat cu masina, pe 24 decembrie, in fatada…

- Turcia si Rusia au semnat un acord de finantare a achizitionarii unor sisteme antiracheta ruse in valoare de 2,5 miliarde de dolari, potrivit presei turce, scrie The Associated Press. Acordul de imprumut, in vederea achizitionarii a patru baterii de rachete sol-aer de tip S-400, a fost semnat vineri,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP. Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE, iar o criza…

- Infertilitatea este o problema de sanatate la nivel global, iar incapacitatea femeilor de a obține o sarcina pe cale naturala este clasata pe locul 5 in topul dizabilitaților care afecteaza omenirea. Statisticile Organizației Mondiale a Sanatații sunt ingrijoratoare: milioane de cupluri care-și doresc…

- Turcia intentioneaza sa-si deschida o ambasada in Ierusalimul de Est, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cateva zile dupa ce lideri musulmani reuniti la un summit la Istanbul au cerut recunoasterea Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca reactie la…

- Zeci de mii de romani s-au alaturat monarhilor europeni pentru a-l omagia pe Regele Mihai I, recunoscut pentru demnitatea si moralitatea sa, relateaza The Associated Press, in timp ce BBC vorbeste despre "regele care a respins nazistii, pentru a fi ulterior fortat sa abdice de catre comunisti".