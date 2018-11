Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 octombrie a.c., in jurul orelor 17.21, un barbat, in varsta de 24 ani, a condus un autoturism, pe strada Ovidiu din municipiul Medgidia, circuland dinspre strada Republici catre strada…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unui minor, IASAR TANER, in varsta de 12 ani, din localitatea Dobromir, judetul Constanta. La data de 20 octombrie a.c., aceasta a plecat de pe raza municipiului Medgidia, unde locuieste fara forme legale, fara a reveni pana in prezent, Semnalmente:…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 17 octombrie a.c., in jurul orei 17.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati, printr un apel 112, ca un tanar in varsta de 20 de ani, din Medgidia, ar fi fost intepat cu un obiect ascutit de un minor, in varsta de 12 ani, in urma unui…

- Ca urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt din locuinte si una de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat trei persoane, cu varste cuprinse intre 18 si 23 de ani, din Medgidia, banuite de comiterea faptelor.Astfel, in perioada 2 august…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei Gabriela Vasilica Paraschiv in varsta de 16 de ani, din localitatea Albesti, judetul Constanta. La data de 25 august a.c., aceasta a plecat de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: inaltime 1,65 m, greutate 50 de kilograme,…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, Biroul Investigatii Criminale si de la Sectiile de politie 2 si 4, au identificat si retinut un tanar de 19 ani din Lumina si un minor de 16 ani din Harsova, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt din locuinte.Potrivit IPJ Constanta, cei…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia ANTONELEI SARFOS, in varsta de 18 ani, din municipiul Medgidia, judetul Constanta. La data de 8 august a.c., aceasta a plecat de la adresa de domiciliu a bunicii sale, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 1,70 1,75 m, greutate 65 de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, circulatia rutiera este ingreunata la kilometrul 198, pe sensul catre litoral, in zona localitatii Medgidia, judetul Constanta, din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate…