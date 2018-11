Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu dubla cetațenie, romana și cea a Republicii Moldova, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare si predare sau extradare, fiind condamnat la 20 de ani de inchisoare, a fost retinut in punctului de trecere a Frontierei Albita.

- O noua cerere de revizuire a dosarului in care Nicusor Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu modul de finantare a Centrului Militar Zonal a fost respinsa, joi, de Tribunal Constanta.…

- Un barbat din comuna Dorna Arini, judecat pentru evaziune fiscala si condamnat definitiv de judecatorii Tribunalului Suceava la o pedeapsa cu inchisoare de 5 ani, a fost saltat marti de la domiciliul sau si incarcerat in Penitenciarul Botosani. Doru Todasca, in varsta de 59 de ani, a fost gasit ...

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 8 - 14 octombrie *** Luni, 8 octombrie, are loc, la ICCJ, primul termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Apelul este…

- DUPA GRATII… Un vasluian in varsta de 44 ani, condamnat de curand la trei ani si patru luni inchisoare, a incercat sa fuga din tara inseland vigilenta politistilor suceveni. Norocul n-a fost de partea sa, caci a fost prins miercuri dimineata, in jurul orei 06.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret.…

- Politistii din Alba au depistat si retinut un barbat urmarit, la nivel national, care se sustragea executarii unui mandat de arestare provizorie, emis de magistratii Curtii de Apel Alba Iulia.

- La data de 6 septembrie 2018, in jurul orei 19.00, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat si retinut pe un barbat de 33 de ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat,…