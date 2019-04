Stiri pe aceeasi tema

- O batrana, in varsta de 87 de ani, din satul tulcean Zebil, a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafata corpului, dupa un incendiu care i-a distrus locuinta. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a declarat ca femeia, incercand ca aprinda…

- O autocisterna care transporta aproximativ 20 de tone de soda caustica a fost implicata, vineri, intr-un accident pe DE 581, la iesirea din municipiul Husi, conducatorul auto fiind incarcerat, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, relateaza Agerpres.Citește…

- Pompierii au intervenit, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Cimitirul Evreiesc din municipiul Husi, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Georgica Onofreiasa, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, la fata locului…

- Un șofer de 34 de ani a accidentat doi pietoni pe un drum din comuna Iancu Jianu, județul Olt, duminica seara. Unul dintre ei a murit pe loc, iar al doilea a fost ranit si transportat la spital. Atat conducatorul auto, cat și barbatul ranit se aflau sub influența bauturilor alcoolice. Șoferul in cauza…

- F.T. Un grav accident de circulație a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 1, 30, in satul Loloiasca (comuna Tomșani), in urma caruia un barbat in varsta de 40 de ani a murit pe loc, iar alte șase peroane au fost ranite, trei dintre ele fiind transporate la Unitatea de Primiri Urgențe…

- O dubița in care se aflau șase cetațeni straini, bulgari, turci și basarabeni, a fost implicata intr-un accident produs, in noaptea de marti spre miercuri, pe DE581, in localitatea Cretesti din județul Vaslui. Patru persoane, pasageri ai mașinii au fost transportate la spital dupa ce șoferul dubiței…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, conducatorul auto a pierdut controlul asupra volanului, pe fondul unui carosabil acoperit cu zapada, masina rasturnandu-se in afara partii carosabile, pe sensul opus de mers. In autovehiculul inmatriculat in…