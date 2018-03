Vaslui: Un bărbat a fost împuşcat în cap de un poliţist! Un barbat din Vaslui a fost impuscat in cap de un politist! Potrivit primelor informatii, oamenii legii au somat, in trafic, o persoana care conducea un autotursim, sa opreasca masina. Barbatul nu a dat curs solicitarii, iar la un moment dat a oprit autovehiculul, a parasit masina si a fugit. Politistii l-au urmarit si l-au prins, iar in momentul in care au incercat sa-i puna catusele, arma unuia dintre politsti s-ar fi descarcat accidental, ranindu-l la cap. In acest moment se fac cercetari pentru a se afla cu exactitate cum s-a produs incidentul. Barbatul ranit va fi transportat la un spital… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

