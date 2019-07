Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 17:28 – Tanarul de 19 ani care a provocat, marti, un accident de circulatie in urma caruia fratele sau in varsta de 12 ani a decedat a fost retinut de politisti. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, a declarat pentru AGERPRES ca tanarul…

- Un copil in varsta de 12 ani, din comuna vasluiana Bacesti, a fost grav ranit, marti dimineata, dupa ce ar fi provocat un accident cu masina fratelui sau. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, politistii urmeaza sa stabileasca cu exactitate…

- Cinci persoane au decedat si sapte au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe DE 581, pe raza localitatii Badeana. Accidentul cu cinci victime decedate, produs in noaptea de sambata spre duminica, pe DE 581, a fost provocat, potrivit primelor cercetari…

- Soferul care a provocat accidentul de pe autostrada A1, in zona localitatii Traian Vuia, in urma caruia doua persoane au decedat si doi minori au ajuns la spital in coma, a fost identificat de politisti dupa ce a fugit de la locul producerii evenimentului, informeaza Agerpres.roPotrivit reprezentantilor…

- Un barbat din judetul Vaslui a fost arestat preventiv pentru viol la sase luni dupa comiterea faptei, au anuntat miercuri reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, agresiunea a fost fost comisa pe data 31 decembrie 2018 si a fost…

- Un barbat caruia i s-a facut rau la volan suferind un stop cardio-respirator a provocat, luni, un accident de circulatie in lant, in municipiul Barlad. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, conducatorul auto a lovit un autoturism, care…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, autorul sau autorii spargerii, care urmeaza sa fie identificati, au distrus usa de la intrare intr-un spatiu comercial in care functioneaza un atelier de reparatii radio-TV si au spart zidul care ducea spre casa de schimb…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, politistul a oprit un conducator auto pe DN24, dar acesta refuzat legitimarea si l-a acrosat pe politist, tarandu-l aproximativ 50 de metri. 'Incidentul a fost anuntat la numarul unic de urgenta 112, iar la fata…