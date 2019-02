Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de hochei pe gheata a Romaniei a invins formatia Poloniei cu scorul de 2-0 (0-0, 1-0, 1-0), sambata, la Kiev (Ucraina), intr-un meci din cadrul turneului European Ice Hockey Challenge Cup. Golurile tricolorilor au fost marcate de Csanad Fodor (38) si Vitali Kiricenko (49).…

- Un echipaj al Politiei Rutiere a folosit armamentul din dotare pentru prinderea unui sofer care nu a oprit la semnal pentru o verificare in trafic in localitatea Adamclisi, informeaza un comunicat de presa transmis sambata de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta. Conform sursei citate, in…

- Un incident grav a avut loc luni in fața unei școli din localitatea vasluiana Puiești, cand un elev de clasa a XII-a a fost batut și taiat cu cuțitul, in timpul unei pauze. Poliția și conducerea unitații de invațamant fac ancheta, din primele date reieșind ca agresorii ar fi doi frați. Adolescentul…

- Un elev in varsta de 18 ani a fost injunghiat, luni, in curtea Liceului Tehnologic Puiesti, in timpul unei pauze, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita, a declarat ca politistii efectueaza…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Cobadin, judetul Constnata. Din primele informatii doua persoane au fost ranite. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta victimele sunt constiente. Politistii rutieri au deschis o ancheta pentru a stabili…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Mihai Viteazu, judetul Constanta, unde un autoturism a fost lovit de tren. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, din primele informatii doua persoane au fost ranite. Politistii rutieri au deschis o ancheta…

- • Un tanar din Matca, prins conducand fara a poseda permis pe meleaguri vasluiene, a incercat sa scape de consecinte, oferind suma de 200 de lei agentului de politie care-l oprise in trafic. Pentru fapta sa, s-a mai ales cu un dosar penal pentru dare de mita, pedeapsa primita pentru aceasta fapta fiind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a infirmat, duminica, afirmatiile potrivit carora ar urmari sa devina europarlamentar. "Aflu si eu ca vreau sa devin europarlamentar. Totalmente falsa 'informatia'!", a scris Toader, duminica, pe Facebook. Informatia a fost lansata…