- O senilata a fost solicitata sa intervina pentru transportul unui pacient inconstient, in varsta de 50 de ani, la ambulanta, in condițiile in care autospeciala avansa greu pe drumul inghețat, intr-o suburbie a orașului Vaslui, informeaza mediafax. Detasamentul de Pompieri Vaslui a intervenit,…

- Incidentul s-a petrecut joi dupa-amiaza, intr-o sala a Judecatoriei Vaslui, cand unui deținut de la Penitenciarul Iași care cerea eliberarea condiționata a cazut brusc din picioare. Preluat de o ambulanța SMURD, barbatul de 40 de ani a fost dus la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, unde medicii au…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Barlad, si-a pierdut viata, miercuri, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea drumului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, barbatul, care se deplasa cu masina pe directia Vaslui – Barlad, la intrarea…

- O ambulanța SMURD care se deplasa cu o pacienta catre spital a fost lovita marți seara, in jurul orelor 22, in intersecția Ploiești Nord - Mc Donalds. Din primele informații ale Poliției, o Skoda Octavia care se deplasa dinspre cartierul Albert catre centrul municipiului pe culoarea verde a semaforului…

- UPDATE: Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, Ana Rinder, a facut o scurta declaratie, in privinta starii de sanatate a profesorului Romeo Talmaciu. “Pacientul se afla, intr-adevar, internat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, iar, momentan, se fac investigatii”, a precizat, succint,…

- "Era inconstient in momentul in care am ajuns langa el. Avea convulsii, avea mandibula blocata. In situatii de genul acesta e foarte periculos sa intri in panica. Eu aveam de luptat cumva si cu jucatorii, care erau agitati. El si-a revenit inainte de a fi urcat in ambulanta. A fost inconstient intre…

- Fotbalul romanesc a privit din nou cu sufletul la gura accidentarea unui jucator. In minutul 8, Laurentiu Rus l-a lovit intentionat in gat pe Valentin Mihaila si mijlocasul de 18 ani a picat inconstient pe gazon. Ivan Martic, cel care a fost aproape de faza, a inceput sa se roage pe teren dupa ce…