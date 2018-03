Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere avertizarea cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și vizibilitate scazuta, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie și valabila in intervalul 22 martie, ora 23.00 – 23 martie, ora 15.00, Instituția Prefectului – Județul Buzau a convocat in ședința extraordinara Comitetul…

- Școlile vor fi inchise vineri in Capitala și in județul Prahova. Primaria Capitalei a decis inca de marți sa suspende cursurile pentru ziua de vineri, 23 martie. In Prahova hotararea a fost luata joi de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Maine, 23.03.2018, in unitațile școlare de pe raza județului Prahova vor fi suspendate cursurile. Aceasta decizie a fost luata astazi in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, dat fiind existența codului portocaliu de vreme rea care intra in vigoare in aceasta…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a decis, miercuri, ca toate unitatile de invatamant din judet sa fie inchise vineri, cand judetul se afla sub incidenta unei avertizari cod portocaliu de ger, ninsori si viscol. De asemenea, toti pacientii care au nevoie de dializa vor…

- Peste 500 de pompieri sunt pregatiti sa intervina in judetul Ilfov si in Capitala, pe durata codului portocaliu, iar echipajele SMURD vor patrula in zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoane fara adapost pentru identificarea acestora si transportul la centrele de cazare temporara, potrivit…

- Ieri, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” Vaslui a efectuat un exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace in teren, vizand “stingerea unui incendiu produs la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap”. Potrivit scenariului, pe 20 martie, ora 11.35, prin apelul…

- Drumul Tg. Ocna-Slanic Moldova (DN 12B), care a fost afectat de o alunecare de teren, va fi inchis pe ambele sensuri de mers. Surparea s-a produs pe o distanța de 40 de metri, ca urmare a ploilor abundente de saptamana trecuta. Decizia de oprire a circulației a fost luata de catre Comitetul Județean…

- Prefectul județului Bacau, Luminița Maricica Coșa, a verificat sambata situația de la ieșirea din orașul Targu Ocna spre Slanic Moldova, unde, pe DN 12B, drumul este surpat pe o suprafața de circa 40 de metri liniari, pe o banda de mers. Traficul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cinci localitati din judet, patru comune si municipiul Ramnicu Sarat, au fost afectate de precipitatiile abundente din ultimele zile, a anuntat miercuri seara Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Buzau. Potrivit sursei citate, in municipiul Ramnicu Sarat, a fost restrictionat traficul…

- Prefectul judetului Giurgiu, Nina Carmen Crisu, a dispus intrarea in dispozitivul de aparare a Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta riverane raurilor Neajlov si afluentilor acestora, judetul fiind in perioada 13-14 martie sub atentionare de cod galben pentru cresteri de debite si niveluri pentru…

- Departamentul pentru Situații de Urgența avertizeaza ca bazinele hidrografice din 25 de județe, printre care și Bistrița-Nasaud, se afla sub cod galben de inundații, incepand din aceasta dupa-amiaza și pana miercuri seara. Pentru Bistrița-Nasaud, codul galben de inundații intra in vigoare incepand de…

- Alunecare de teren la iesirea din municipiul Bistrita. Mai multe echipaje au intervenit in zona si au imprejmuit perimetrul. Alunecarea s-a produs pe o suprafata de aproximativ 250 de metri patrati Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a anuntat, sambata, ca o alunecare…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența organizeaza și desfașoara un exerciții pentru verificarea funcționarii sirenelor de alarmare publica, prin acționarea acestora, in prima zi de miercuri a fiecarei luni. Miercuri, in intervalul orar 10.00 – 11.00, va avea loc exercițiul…

- Prefectul județului Olt a avut luni o intalnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Sistemului de Gospodarire a Apelor, Sistemului Hidrotehnic Independent, Direcției…

- Din primele cercetari a reiesit ca focul ar fi fost provocat intenționat, conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui, care au gasit la fata locului urme de benzina. Dupa demararea cercetarilor pentru identificarea persoanelor care au provocat incendiul, cainele…

- In cateva localitati ale judetului Gorj au fost inregistrate noaptea trecuta temperaturi foarte scazute. Gerul extrem a afectat in special zona de sud a judetului, insa nici localitatile din zona submontana nu au avut parte de temperaturi mai bune. Astfel, la Logresti a fost cel mai frig, respectiv…

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- De-a lungul celor 85 de ani de la infiintare, indiferent ce denumire a purtat si din ce structura a facut parte, protectia civila din Romania a desfasurat o intensa activitate, s-a dovedit utila si a slujit numai interesele nationale, protejand vieti, bunuri materiale si valori de patrimoniu. In prezent,…

- Ca urmare a avertizarii meteorologice Cod portocaliu de ger valabil in intervalul 28 februarie, ora 11.00 ndash; 02 martie, ora 20.00, perioada in care se vor inregistra cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna cu peste 10 ndash; 15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada…

- Avand in vedere situatia meteorologica extrema, viscol puternic si ger cumplit, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, la solicitarea Inspectoratului Scolar Calarasi, la decis suspendarea cursurilor in zilele de 1 si 2 martie in toate scolile.

- O masina s-a rasturnat, in aceasta dimineata, la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, in apropierea unei benzinarii, trei persoane fiind ranite, dintre care una incarcerata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt” al judetului Vaslui, la fata locului…

- „E chiar o chestie de neințelegere. Eu știu asta, m-am invațat deja ca primarul este vinovat. Dar decizia se ia de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența la propunerea Inspectoratului ...

- Prefectul de Dolj este așteptat sa semneze propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judet, in ziua de miercuri, 28 fevruarie. Propunerea a fost facuta avand in vedere atentionarea meteorologica ...

- Am primit pe adresa redactiei o informare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul judetului, Madalina Lupea, in care li se explica prahovenilor cum si cand se pot inchide scolile, din cauza conditiilor meteo. In acest timp, la Bucuresti s-a luat decizia…

- Urmare a condițiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitații abundente, condiții dificile de trafic in interiorul localitaților și intre localitațile din județul Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat suspendarea cursurilor incepand de astazi 27.02.2018,…

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- Mai multe tronsoane de drum sunt inchise circulatiei in judetul Teleorman, printre care trei nationale (DN 65E, DN65A, DN51) si 10 judetene, iar viscolul ingreuneaza interventia autoritatilor, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, cu situatia din…

- Codul portocaliu de vreme rea, care a afectat mai multe județe din țara, a determinat inchiderea școlilor. Luni, autoritațile din Braila au decis inchiderea școlilor din județ marți și miercuri, hotararea fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Autoritatile din Gorj nu vor sa fie prinse pe picior gresit dupa revenirea in forta a iernii. Pana la jumatatea acestei saptamani sunt anuntate ninsori puternice si temperaturi extrem de scazute, astfel incat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a dispus duminica convocarea Comitetului Judetean pentru…

- In Timiș s-a intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Temperaturile reci care vor dura pana in 1 martie duc la luarea mai multor masuri pentru ca populația sa fie protejata in aceste zile.

- Conform avertizarii meteorologice Cod Galben, pentru perioada 25 februarie, ora 3 – 1 martie, ora 10, in județul Timiș vremea va fi deosebit de rece, local geroasa noaptea, cand temperaturile minime vor cobori sub -10 grade C. Vantul va prezenta intensificari temporare, amplificand senzația…

- SITUATII EXTREME… Judetul Vaslui este, in aceste zile, sub atentionare de cod galben de viscol, ninsori abundente si vant insemnat, cat si sub codul portocaliu de ger. Prefectul judetului a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, luandu-se decizia de a urmari cu mare atentie modul in…

- Astazi, prefectul Eduard-Andrei POPICA a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (IJSU) Vaslui, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod portocaliu de ger, care vizeaza județul Vaslui si care intra in vigoare luni dimineata, ora 3, pana pe 1 martie,…

- Situatia critica de pe DJ 109F, intre Poiana Blenchii si limita cu judetul Maramures, a determinat autoritatile sa inchida sectorul de drum pe durata nedeterminata. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta intrunit joi seara pentru a analiza efectele produse de fenomenul de reactivare a caderilor…

- Un barbat in varsta de 88 de ani, din localitatea Babuta, comuna Dragomiresti, a decedat in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui puternic incendiu izbucnit la locuinta sa, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii incendiului…

- Codul galben de ninsoare a pus in mișcare Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care s-a mișcat foarte bine, astfel ca nu au fost probleme majore. Ieri, doar cinci unitați de invațamant au avut suspendate cursurile pe perioada dimineții, iar șase localitați au ramas fara energie electrica,…

- Prefectii au decis joi convocarea in sedinta extraordinara a Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta, in vederea stabilirii masurilor necesare pentru prevenirea producerii unor situatii de risc pentru populatie, avand in vedere emiterea atentionarii meteorologice de

- Miercuri, efectivele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” al județului Vaslui au efectuat doua exerciții tactice, cu forțe și mijloace in teren. Primul a fost organizat de Detașamentul de pompieri Vaslui și a avut ca scop intervenția forțelor specializate…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, dr. Raed Arafat, face in aceste zile un tur al Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta la a caror evaluare asista pentru a cunoaste problemele din sistem. Ministrul secretar de stat, Raed Arafat a anuntat ca din cei 600 de milioane de euro alocati anul…

- Prefectul județului Satu Mare, Darius Filip a participat azi, 29 ianuarie la evaluarea rezultatelor obtinute in anul 2017 de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” care a avut loc la Teatrul de Nord Satu Mare. Evenimentul s-a desfasurat in prezenta colonelului Daniel-Marian Dragne, inspectorul…

- Vremea in Romania. CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. Totodata, meteorologii au emis, miercuri dupa-amaiza, o avertizare cod portocaliu…

- Pe de alta parte, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit ieri dupa-amiaza in sedinta extraordinara. Au fost discutate problemele care pot sa apara, iar prefectul a dispus instituirea permanentei la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situatii de urgenta si a atentionat institutiile…

- Un barbat din comuna Bunesti-Averesti a anuntat, joi dimineata, la numarul de urgenta 112 ca, in timp ce sapa in gradina sa, a gasit un proiectil neexplodat, despre care se presupune ca ar data din Al Doilea Razboi Mondial, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. "Imediat…

- Ca in fiecare prima miercuri din luna, chiar daca este prima zi de lucru oficiala a anului, sirenele de alarmare publica vor suna din nou in mai multe localitati din judetul Brasov, in aceasta dimineata in intervalul 10.00 – 11.00. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov se ține de programul…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Comitetul Local pentru Situații de Urgența, informeaza cetațenii ca, miercuri, 3 ianuarie 2018, in municipiul Ploiești se va verifica sistemul de alarmare a populației in situații de urgența. Semnalele de alarmare a populației sunt: alarma aeriana, alarma la dezastre,…

- „Am avut discutii cu reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean, ai celui de Jandarmi, ai Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ca sa avem o mobilizare exemplara in aceste zile", a precizat Serbescu, referindu-se atat la manifestari…