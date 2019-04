Stiri pe aceeasi tema

- DREPTATE TARDIVA! SENTINTA!… Decizie deloc surprinzatoare la Curtea Suprema de Justitie in favoarea omului de afaceri vasluian Adrian Porumboiu. Dupa aproape patru ani de procese, Porumboiu castiga razboaiele juridice purtate cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, cea care a decis sa-i aplice…

- Pe 12 martie 2019, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a avut loc ultimul termen in procesul ”Podul Cateasca”. Principalii protagoniști din dosar sunt Constantin Nicolescu, fostul presedinte al Consiliului Județean Argeș si al PSD Arges, si Grigore Dobre, patronul firmei de constructii Zeus. Dupa…

- An de an, inspectorii Curții de Conturi descopera nereguli mari la instituțiile din județ in urma controalelor. Daca pana acum cațiva ani doar Primaria Bistrița se razboia in instanța cu Curtea de Conturi, in ultima vreme au inceput și alte instituții sa prinda curaj și incearca sa iși faca dreptate…

- "Examinand criticile de neconstitutionalitate (...) constatam ca legiuitorul a eliminat infractiunea de abuz in serviciu din cuprinsul art. 309 din Codul penal si, in consecinta, din sfera faptelor sanctionate mai sever in ipoteza in care au produs consecinte deosebit de grave. Este de observat ca…

- Prin intermediul unei interpelari, deputatul Dumitru Lovin ii cere ministrului Economiei, Niculae Badalau, sa intervina pentru stingerea litigiilor dintre Complexul Energetic Oltenia si Primaria Comunei Alunu. „La ora actuala, Primaria Alunu are conturile blocate, iar acest lucru are repercusiuni dramatice…

- Curtea de Apel Constanta a decis azi arestarea preventiva, pentru 15 zile, a unui tanar din Tulcea. Cel in cauza este cercetat de autoritatile judiciare din Austria pentru talharie. Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. ...

- Curtea de Apel Bucuresti a admis miercuri contestatia DNA si a decis mentinerea mandatului de arestare preventiva in lipsa emis pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg, transmite Agerpres.„In temeiul art. 425/1, alin. 7, punctul 2, litera a, Cod de procedura penala, admite contestatia…

- A murit un fost judecator al Inaltii Curti de Justitie, Ilie Zarafiu. "Purtand cu discretie povara bolii, marti 08 ianuarie 2019 s-a stins din viata ILIE ZARAFIU, fost judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si membru al primului Consiliu Superior al Magistraturii de dupa 1989, ce si-a…