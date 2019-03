Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști rutieri vasluieni, impreuna cu polițiști moldoveni și autoritați locale ale comunei Vetrișoaia, au imparțit astazi, veste reflectorizante locuitorilor din comuna Vetrișoaia. Activitatea face parte din campania „O vesta pentru o Viața” ce urmarește reducerea accidentelor rutiere in care sunt…

- Polițiștii suceveni au inițiat o ampla acțiune de informare și responsabilizare a bicicliștilor și de distribuire de materiale și veste reflectorizante. Conform Inspectoratului de Poliție Județean, deja s-au purtat discuții cu peste 100 de bicicliști, minori și adulți. Acestora li s-au prezentat elemente…

- In ultima zi a lunii februarie, politistii din Seini, sprijiniti de reprezentanti ai Politiei Locale din oras, s-au ingrijit in mod deosebit de siguranta celor care aleg sa pedaleze si au oferit 25 de veste reflectorizante biciclistilor cu care s-au intalnit in trafic, anunta IPJ Maramures. Activitatea…

- ALERTA… Numarul mare de accidente in care sunt implicati carutasi din judetul Vaslui, cat si inconstienta unor tarani care ies pe drumurile publice fara sa poarte veste reflectorizante, asa cum cere legea, i-au facut pe sefii Politiei Rutiere judetene sa ceara ajutorul primarilor din mediul rural. Comisarul…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor din județ. Sambata și duminica, polițiștii vor fi la datorie, pentru sancționarea persoanelor care depașesc ... The post RADARE in WEEKEND in ALBA: Vezi care sunt drumurile monitorizate de polițiștii rutieri in zilele de 2 și 3…

- Un barbat de 43 ani din Galati, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, a fost depistat de politistii rutieri conducand un autoturism sub influenta alcoolului, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei…

- Politistii rutieri sunt in permanenta pe drumurile publice si depun toate diligentele necesare pentru descurajrea comiterii de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice insa, inainte de toate, siguranta in trafic este conferita de cei care inteleg sa respecte normele rutiere si sa conduca…