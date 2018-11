Vaslui: Pieton accidentat mortal de un microbuz pe DE 581

Stiri pe aceeasi tema

- FATAL… In aceasta seara, un microbuz fara pasageri a lovit un pieton, pe care l-a omorat pe loc. Accidentul s-a petrecut pe DE 581, pe raza comunei Creteti. Victima este un tanar de 26 de ani, din satul Baltati, comuna Tatarani. Tanarul se deplasa pe marginea carosabilului si a fost acrosat de microbuzul…

- Un barbat de 37 de ani din comuna Jichișu de Jos, județul Cluj, a murit, joi, dupa ce a fost prins sub tractorul pe care il conducea, polițiștii cercetand imprejurarile in care a avut loc acest accident, informeaza Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biriș, a declarat, joi, sursei…

- Un barbat a fost accidentat mortal, marti seara, pe DN2B, la iesire din orasul Ianca de un conducator auto, care a sustinut in fata politistilor ca victima i ar fi iesit brusc in fata masinii, potrivit IPJ Braila, citat de Agerpres.roSoferul, un tanar de 28 de ani, din Ianca, se deplasa dinspre Buzau…

- Un barbat in varsta de 90 de ani a fost spulberat de un autovehicul de mare tonaj, pe DN 17 C, in localitatea Coșbuc. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victima aflata deja in stop cardio-respirator și i-au declarat decesul la locul accidentului. Un batran…

- Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Pitești, fața de un barbat de 28 de ani. La data de 1 noiembrie, polițiștii au pus in aplicare, ...

- UPDATE: Un tanar de 18 ani, aflat in stare grava, a fost declarat decedat de catre medicii sositi la locul accidentului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), accidentul rutier a avut loc pe DN 6, in apropierea localitatii Caransebes, judetul Caras-Severin, intre…

- Un teribil accident rutier s-a produs, in urma cu puțin timp, pe Autostrada Transilvania – A3, pe sensul de mers dintre Turda și Gilau, la kilometrul 33. Un motociclist a accidentat mortal un pieton care se afla pe autostrada in mod inexplicabil la acest moment. In urma impactului și bikerul a suferit…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a fost accidentat mortal, joi dimineata, in timp ce incerca sa traverseze drumul national 17, in localitatea Susenii Bargaului, fiind lovit de o masina condusa de o femeie...