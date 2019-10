Stiri pe aceeasi tema

- Fata de 15 ani din Craiova, disparuta vineri dupa ce a plecat dintr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) pentru a merge la scoala si nu a mai revenit, a fost gasita de politisti la niste rude intr-o comuna din Dolj. Ea nu a fost victima vreunei infractiuni,…

- O fata de 15 ani din Craiova a fost data disparuta, dupa ce vineri a plecat dintr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) din localitate pentru a merge la scoala si nu a mai revenit.

- In perioada 15-17 septembrie 2019, o delegatie a Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului (DGASPC) Suceava s-a aflat intr-un schimb de experienta la Directia de Asistenta Sociala și Protectia Familiei a Raionului Soroca din Republica Moldova.Schimbul de experienta a avut loc ...

- 200 de copii din sistemul de protecție speciala al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj au fost invitați sa participe la avanpremiera piesei de teatru “Mary Poppins”, care se va juca in data de 7 septembrie 2019, la Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” din…

- Politistii constanteni si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) fac verificari dupa ce au aparut imagini cu mai multi copii care cerseau in statiunea Costinesti, in urma actiunii acestia nefiind gasiti. Actiunea autoritatilor continua in statiune si…