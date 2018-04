Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a acordat stimulente in valoare de 135 de milioane de lei pentru familii, copii si persoane cu handicap, unui numar de peste 66.000 de bucuresteni Primaria Capitalei a acordat pana acum suma de 135.604.500 de lei familiilor nou constituite, celor cu nou-nascuti, monoparentale si copiilor…

- Cand vorbim de bunatațile de Paște, inevitabil vin in discuție și dulciurile. In acest sens, cofetarii vin cu propuneri de dulciuri tematice pentru masa pascala. Astfel, specialiștii recomanda sa servim ca desert turta dulce, eclere personalizate, ou de ciocolata belgiana, torturi cu decor special,…

- In Sala Mare a Consiliului Județean (CJ), elevii din consiliile consultative ale copiilor (CCC) din cadrul World Vision Romania și cadrele didactice partenere au prezentat rezultatele celei mai ample campanii de informare cu privire la violența asupra copiilor, care a fost organizata in județ. Prezenți…

- Magistratii din cadrul Judecatoriei Vaslui au dispus arestarea preventiva a lui Nicusor Cucu, de 24 de ani, pentru comiterea a zece infractiuni, printre ele regasindu-se cele de sechestrare, amenintare, lovire si port ilegal de obiecte periculoase. Acesta a intrat in scoala din satul Buda, comuna…

- Copilul de un an al tinerei din județul Vaslui ucisa de fostul concubin a ajuns in grija autoritaților statului care au intervenit in regim de urgența și l-au preluat pe micuț, acesta fiind internat intr-un centru de plasament. Ceilalți trei copii ai cuplului, cu varste cuprinse intre patru și șase…

- Liviu Dragnea respinge acuzatia de instigare la abuz in serviciu Presedintele PSD, Liviu Dragnea, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), unde a fost audiat intr-un dosar in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, Bucuresti, 21 martie 2018. Foto: GRIGORE POPESCU/ AGERPRES.…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala din Constanta organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de conducere vacante, din cadrul Directiei financiare, organizare, personal, de: sef birou, gradul II, Biroul programe, proiecte si achizitii, Directia…

- Masini si animale din ciocolata si martipan, umplute cu o crema cu bacterii probiotice, benefice pentru sanatatea celor mici, au fost create, cu ajutorul unei imprimante 3D, de studenti ai Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina...

- Ouale de ciocolata cu surprize sunt de ani de zile desertul preferat al copiilor din intreaga lume. Medicii, insa, trag un semnal de alarma si avertizeaza parintii sa nu ii lase pe cei mici nesupravegheati atunci cand se joaca cu obiecte mici

- Oameni bolnavi, incadrați in grad de handicap, s-au trezit peste noapte datori la banci, deși nu au facut niciun imprumut. Situația in care au ajuns fara voia lor a fost cauzata de faptul ca Primaria Capitalei nu și-a onorat promisiunea și nu le-a virat la timp stimulentul de 500 de lei. Bancile nu…

- Caz inedit in Timisoara. Un sef de directie numit in functie chiar de primarul capitalei Banatului candideaza pe o functie inferioara in cadrul directiei pe care o conduce. Este vorba despre Rodica Cojan, numita de primarul Timisoarei sefa Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Timisoara, constituita…

- Mamele copiilor cu probleme speciale de sanatate, care frecventeaza Complexul de Servicii Comunitare Huși, au fost invitate la un local din oraș, unde au avut ocazia sa socializeze, sa uite de probleme și sa participe la un atelier hand-made. Ziua Femeii a fost un bun prilej pentru angajații Complexului…

- Amenajamentele pastorale de pe raza judetului Gorj trebuie realizate dupa anumite reguli. Potrivit lui Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, la instruire au participat inclusiv primarii si secretarii de primarii. Au fost prezentate in cadrul unei sedinte gazduita de Prefectura…

- La sediul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut loc semnarea acordului de colaborare intre Camera bucuresteana si Institutul de Economie Mondiala al Academiei Romane (IEM). Ca urmare a semnarii acestui document de catre presedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu,…

- Centrul de zi “Luceafarul”, centru apartinand Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, este ocupat la mai putin de jumatate din capacitate, cu toate ca serviciile oferite in acest centru sunt gratuite. Centrul are drept scop prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor…

- Prefectul județului Olt a avut luni o intalnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Sistemului de Gospodarire a Apelor, Sistemului Hidrotehnic Independent, Direcției…

- Calvar pentru o fetița din Vaslui care a obligata sa cerșeasca in frig. Propria mama a pus-o sa implore mila trecatorilor, la o temperatura de minus 10 grade Celsius. Copila inghețata bocna a fost vazuta de un tanar care a fotografiat-o. A alertat atat Poliția, cat și Protecția Copilului, despre care…

- Dupa accidentul rutier in care si-a pierdut viata sefa Sectiei educatie a Directiei generale educatie, tineret si sport, in aceeasi zi, un alt accident cu implicarea unui troleibuz si a unui taximetru s-a soldat cu ranirea unui tanar de 22 de ani.

- Circulația prin municipiul Chișinau, capitala R. Moldova, este foarte problematica din cauza noroiului, a strazilor întunecoase, a trotuarelor sparte și a carosabilului care se afla într-o stare deplorabila. E adevarat ca, în ultimii ani, s-a mai facut câte ceva, dar prea…

- "4.448 de operatori manuali, dintre care 2.692 sunt angajati ai firmelor de deszapezire iar 1.756 ai institutiilor subordonate Primariei Generale a Capitalei, un total de 21.429 tone stoc de material antiderapant. Cu alte cuvinte, suntem pregatiti atat ca resursa umana, cat si ca stocuri, cat si…

- BNR a avertizat in ultimii 5 ani din 3 in 3 luni asupra riscurilor induse de politica fiscala (in fiecare raport trimestrial asupra inflatiei), cu o singura exceptie- in martie 2015, cand aceste riscuri erau minime, reiese dintr-o prezentare a directorului adjunct al Directiei de Modelare economica…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, o ataca pe Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, spunand ca aceasta va pleca din fruntea Directiei, indiferent daca vrea sau nu, si o compara cu Nicolae Ceausescu.

- Scandal urias in plenul CJ Cluj: jigniri, amenintari si acuzatii grave Un scandal urias a izbucnit in finalul sedintei de luni a forului administrativ judetean din Cluj. Totul a pornit de la o discutie pe marginea unor modificari la organigrama propuse de Dan Tamas, actualul director al Directiei…

- La data de 15.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PREDA VIOREL BOGDAN și NEAGU IOAN LUCIAN, pentru savarsirea infracțiunilor de constituire a…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina pe strada Suceava din municipiul Constanta, acolo unde un copil s-ar fi aflat in pericol de cadere de la etajul patru al unui bloc. Echipele de interventie au fost alertate…

- Dintre cei 564 de beneficiari ai venitului minim garantat inregistrați la nivelul Barladului, doar 142 presteaza efectiv ore de munca in folosul comunitații, in schimbul banilor primiți de la stat. Și asta deoarece o buna parte sunt minori și mame care au in ingrijire unul sau mai mulți copii, iar alți…

- Consiliul Județean dezbate astazi, in ședința ordinara, „Aprobarea bugetului propriu al Județului Vrancea pentru finanțarea Unitații Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a bugetelor instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean pe anul 2018”. Initiatorul proiectului…

- Ca urmare a neregulilor gasite in urma controalelor efectuate de inspectorii DSP, in 2017, spitalele din județ au fost amendate cu suma de 56.200 lei. In cursul anului 2017, echipe ale Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vaslui au controlat „la sange” modul in care au fost respectate prevederile legale…

- Un numar de 30 de copii au fost abandonati de mame, imediat dupa nastere, in unitatile medicale din judetul Vaslui, conform unui raport al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui. In Spitalul Judetean de Urgenta, cea mai mare unitate medicala din…

- Institutia DNA trebuie refacuta din temelii, a declarat luni liderul senatorilor social-democrati, Serban Nicolae, care este de parere ca si Laura Codruta Kovesi ar trebui sa plece de la sefia Directiei...

- Din punct de vedere peisagistic și fitosanitar, spun specialiștii din primarie, salcamii ornamentali, in funcție de specie, au o durata de viața de 15-20 de ani, iar cei de pe C.D. Loga au fost plantați in urma cu 45 de ani. Mulți dintre ei prezinta un adevarat pericol, mai ales la o rafala mai puternica…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat marti ca 90 la suta din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, insa daca nu exista colaborare din partea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat…

- Controlul reprezentantilor Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului urmeaza sa stabileasca exact ce se intampla la acest orfelinat, in conditiile in care orfelinatul nu este pentru prima data in mijlocul unui scandal. In urma cu doar cateva luni, un copil si-a pus capat zilelor.…

- In urma a 15 percheziții efectuate in județele Buzau și Galați de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale – I.G.P.R., a fost destructurata o grupare infracționala formata din 12 persoane, banuita de operațiuni…

- Fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu nu purta de doua ori aceeași haina. A decis sa nu imbrace o ținuta decat o singura data dupa ce Fidel Castro i-a povestit despre un complot. Nicolae Ceaușescu, care anul acesta ar fi implinit 100 de ani daca ar mai fi trait , era foarte speriat de eventualitatea…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj a cumparat in luna decembrie a anului trecut o vila pe strada Petresti din Targu Jiu pentru a o transforma in adapost de tip familial. Imobilul a costat 590.000 de lei, dupa cum a declarat Laurentiu Diaconescu, directorul interimar al…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine și Siguranța Publica, au desfașurat in aceasta saptamana mai multe acțiuni pentru a depista persoanele fara adapost de pe raza municipiului Cluj-Napoca. In urma acțiunilor au fost dentificate 22 persoane fara adapost. Acestea au fost conduse la Centrul…

- In data de 25 ianuarie 2018, incepand cu ora 14:00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Aiud. Ședința va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentelor locale pentru lucrari de interventie…

- Sedinta cu scantei MINUNE MARE… S-au incins spiritele, ieri, la sedinta Consiliului Judetean, la un punct aparent banal. La punctul de pe ordinea de zi care viza proiectul de hotarare “privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- O femeie din Cernavoda care a scapat de cancerul care incepea sa o macine a ajuns bataia de joc a statului roman. Din cauza bolii, femeia a ramas fara un picior. Iar drama ei de abia acum incepe: este imobilizata la pat si depinde de ajutorul sotului in fiecare clipa a vietii ei. Din pacate, Comisia…

- Mai mulți instructori de educație care au fost concediați in urma unor anchete ale Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dolj ca urmare a unor reclamații de agresiuni asupra copiilor instituționalizați au fost reincadrați in sistem de instanța. Printre aceștia, o salariata care trebuia…

- Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi au anuntat, marti, ca fetita de noua ani din judetul Iasi, bolnava de cancer la rinichi si metastaze pulmonare, va participa la luarea deciziilor in ceea ce priveste tratamentul pe care il va face in continuare.…

- Preturile in baza carora va fi impozitata arenda in anul 2018 au fost adoptate in ultima sedinta din anul 2017 a Consiliului Judetean Arad. Toate preturile „roadelor pamantului” au fost stabilite de catre Directia pentru Agricultura Arad, in functie de valoarea la care au fost cumparate/vandute pe…