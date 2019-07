Vaslui: Organizaţiile PNL cu scoruri slabe la europarlamentare vor fi coordonate direct de secretariatul general al partidului Acesta a precizat ca la nivelul judetului Vaslui nu s-a luat masura dizolvarii unor anumite structuri, asa cum s-a intamplat in alte organizatii din tara, si le-a cerut tuturor membrilor de partid o mai mare implicare in perspectiva alegerilor prezidentiale si a alegerilor generale. 'La nivelul judetului am obtinut un scor multumitor, dar in unele organizatii s-a cunoscut o mai slaba implicare din partea membrilor de partid, acest lucru reflectandu-se in scorurile mici obtinute de PNL. In acele organizatii, activitatea va fi coordonata in mod direct de reprezentantii secretariatului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE a anuntat, marti, ca o decizie in privinta unui candidat comun PSD-ALDE, la prezidentiale, va fi luata dupa 20 august. Intre timp, partidul se pregateste de cele trei runde de alegeri din acest an si de anul viitor. 37 de filiale judetene au fost dizolvate, pentru…

- La alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, s-a inregistrat o prezenta la vot de 49 %, respectiv aproape 9 milioane de romani au votat. La alegerile europarlamentare din 25 mai 2014, s-a inregistrat o prezenta la vot de 32,4 %, respectiv peste 5,9 milioane de romani au votat. In 2019 au iesit suplimentar…

- Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, a anuntat, marti in cadrul unei conferinte de presa, ca in urma unei analize a rezultatelor la alegerile europarlamentare, vor fi luate o serie de masuri in special in localitatile in care scorul nu a fost unul multumitor, potrivit agerpres.ro.Liderul…

- Liderul judetean al PNL a spus ca partidul sau a obtinut un rezultat multumitor la nivelul judetului, reusind sa castige alegerile in 27 de localitati, dar a spus ca au fost si situatii in care scorul propus nu a fost realizat, un exemplu in acest sens fiind cel al municipiului Barlad, condus de…

- UPDATE! A fost atins pragul de 30% pentru validarea referendumului. Referendumul pe justitie, initiat de presedintele Klaus Iohannis, a atins, la ora transmiterii stirii, pragul de prezenta de 30% necesar pentru a fi validat, arata datele BEC. Totusi referendumul nu poate fi validat decat dupa numararea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, cu ocazia unei vizite in judetul Vaslui, ca spera intr-o decizie corecta a magistratilor in cazul dosarului lui Liviu Dragnea, care sa nu aiba influente politice. Ea a spus ca nu comenteaza amanarea sentintei pana dupa alegerile europarlamentare. "Nu am…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Vaslui, despre sentinta in dosarul lui Dragnea, care se in urmatoarea zi dupa alegerile europarlamentare, ca spera intr-o decizie corecta a magistratilor in cazul dosarului lui Liviu Dragnea, care sa nu aiba influente politice. Ea a spus ca nu comenteaza…

- Capul de lista al partidului prezidential la alegerile europene, Nathalie Loiseau, a recunoscut marti "o adevarata prostie" dupa polemica declansata de prezenta ei, in 1984, pe o lista a extremei drepte la alegerile studentesti, relateaza AFP. "Sa te afli pe o lista unde sunt oameni de extrema dreapta,…