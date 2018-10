Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni bulgari au fost raniti dupa ce TIR-ul in care se aflau s-a rasturnat, accidentul avand loc luni pe DN 65 (E 574), la Ganeasa, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, in noaptea de vineri spre sambata, politistii au fost sesizati de producerea unui accident rutier pe DN22A, intre localitatile Cataloi si Nalbant. In urma cercetarilor, oamenii legii au stabilit ca un adolescent in varsta de…

- Doua dintre cele opt persoane ranite in accidentul rutier produs vineri pe DN 7, in localitatea argeseana Calinesti, au fost declarate decedate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie...

- Un accident grav a avut loc joi, in judetul Brasov. O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite. Doua masini au fost implicate in aceasta tragedie. Accidentul s-a produs pe DN 1S, la iesire din localitatea Parau spre Venetia de Jos, potrivit reprezentantului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Accidentul s-a produs pe DN 1S, la iesire din localitatea Parau spre Venetia de Jos, potrivit reprezentantului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, plt. maj. Luiza Danila. La fata locului a fost directionat Detasamentul Fagaras, cu un echipaj de descarcerare si unul SMURD. Un…

- Un tanar a murit, iar altul a fost ranit, in urma unui accident petrecut marti seara pe DN 28, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui, un tanar de 19 ani, din localitatea Drinceni,…

- Un tanar a murit, iar altul a fost ranit, in urma unui accident care a avut loc marti seara pe DN 28, dupa ce autoturismul in care se aflau aceștia s-a rasturnat in afara partii carosabile, potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui.

- Liviu Gavrilescu era profesor la Universitatea de Nord, fost consilier al prefectului si consilier IT la Prefectura Maramures. „A fost sesizata politia in aceasta dimineata cu privire la decesul unei persoane. S-a costituit o echipa complexa de cercetare si se desfasoara veificari pentru stabilirea…