Vaslui: O nouă taxă de salubrizare în locul tarifului plătit către Goscom Primaria municipiului Vaslui a anuntat ca, incepand din 2019, tariful pentru ridicarea gunoiului, platit de populatie si incasat, pana acum de SC Goscom, va fi inlocuit cu o taxa de salubritate. Modificarea vine ca urmare a implementarii unui proiect judetean de gestionare a deseurilor, finantat cu bani europeni, care prevede existenta unei taxe de salubritate. ‘Vom trece la taxa de salubrizare, nu va mai fi tarif pentru gunoi ca pana acum, avand in vedere ca a inceput sa functioneze depozitul ecologic de la Rosiesti, cu cele cinci platforme de preselectare. Vor fi noi operatori de colectare a… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Buzau anunța ca pentru ședința CLM din februarie 2019 a fost inițiat un proiect de hotarare cu caracter normativ privind modificarea regulamentelor și caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare dupa cum urmeaza:

- Caderile masive de zapada, viscolul si vantul puternic au afectat 16 judete ale tarii, dar si Capitala. Au cazut copaci, trenurile au ramas blocate in camp si masinile pe drumuri inzapezite, zeci de localitati au ramas fara curent si au avut loc multe accidente. Zeci de mii de oameni…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna ianuarie 2019 a fost initiat…

- In seara de Moș Nicolae, mai precis joi, autoritațile locale vor aprinde luminițele ce dau atmosfera de sarbatoare de iarna. Zeci de strazi din oraș au fost impodobite cu ghirlande multicolore, altele fața de anii din urma. Primaria nu a uitat nici pe cei care locuiesc in suburbii, acolo unde au fost…

- Blocati in case din cauza indiferentei autoritatilor si a vremii neprielnice. Prin asta trec, de ani buni, mai multi ploiesteni care locuiesc la o aruncatura de bat de centrul Ploiestiului. Mai exact este vorba despre cei care locuiesc pe strada Vaslui. Indiferent de anotimp, oamenii sunt blocati in…

- Taximetriștii clujeni cer majorarea tarifelor, pentru ca la actualul preț pe kilometru nu se mai renteaza sa lucreze. Solicitarea a fost de majorare a tarifului de la 2,25 lei/km, tarif maximal pe distanța pe timp de zi, la 3,00 lei/km. Primaria…

- Femeia din Barlad a mers la mai mulți edili din județul Vaslui și s-a dat drept reprezentata unei firme care vinde dezinfectant. Ea a inventat o poveste lacrimogena și a reușit sa-i convinga pe primari sa plateasca pe produs cu 400% mai mult decat prețul lui real. Cu galeata de cloramina T in mana, dupa…

- INCREDIBIL…Suparat ca tatal si-a permis sa bea si a venit acasa ametit de aburii alcolului, Radu Lungu, un tanar de 26 de ani din cartierul Calugareni – Vaslui, a fost la un pas sa-si omoare parintele. Petrica Lungu, de 67 de ani, angajat la Goscom, a ajuns in stare grava la spital si urmeaza sa [...]