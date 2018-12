Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean din suburbia Viișoara a municipiului Vaslui a gasit, astazi, in timp ce facea sapaturi in curte, o bomba de aruncator, care dateaza cel mai probabil din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui, elementul…

- Un tanar in varsta de 27 ani a murit, marti seara, dupa ce a izbit cu masina pilonul unei pasarele auto din municipiul Bistrita, scrie Antena3.ro.Accidentul s a produs in apropierea sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.In ciuda interventiei rapide a echipajelor de salvare, soferul, domiciliat…

- Incendiul a plecat de la o mașina parcata pe Bulevardul Tineretului din Sectorul 3 al Capitalei, precizeaza reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov. Proprietarul autoturismului a lasat-o parcata pentru a pleca in alta parte, iar la intoarcere a sesizat…

- Numarul incendiilor de vegetatie inregistrate in luna octombrie la nivelul judetului Vaslui a cunoscut o crestere fata de perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, in luna octombrie a acestui an s-au inregistrat…

- Un copac a cazut, miercuri, peste o masina, pe Soseaua Giurgiului din Capitala, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Un barbat a fost gasit în stare de inconstienta si transportat la Spitalul Bagdasar Arseni.

- Pentru promovarea ofertei educationale a Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti, cadrele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al Judetului Mehedinti au fost prezente vineri, 19 octombrie, la Bursa Locurilor de Munca.

- PREGATIRE…Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a participat cu un reprezentant din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Podul Inalt” al judetului Vaslui la cursul „International Advanced Training Course on Emergency Response to Chemical Incidents” organizat de Organizatia pentru…

- O femeie a murit si doua persoane au fost ranite, dupa ce o masina si o autoutilitara s-au ciocnit, luni, pe DN 13, intre localitatile Bunesti si Fiser, judetul Brasov. La fata locului intervin echipaje de pompieri si medici din Brasov si Mures, scrie News.ro. Potrivit reprezentantilor…