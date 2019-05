Mai multe locuinte din comunele Dumesti si Bacesti au fost inundate in urma precipitatiilor abundente inregistrate in noaptea de luni spre marti, la fata locului intervenind pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, pentru evacuarea apei.



Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, pe DN 15 D si DJ 195A circulatia este ingreunata.



"Garda II Negresti a actionat in localitatea Dumesti cu doua motopompe, dupa ce doua case si cinci curti au fost inundate. De asemenea, raul Barlad a deversat in localitatea Bacesti,…