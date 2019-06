Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Botoșani, Doina Federovici, le-a mulțumit botoșanenilor care au votat PSD la alegerile pentru Parlamentul European și a transmis un mesaj de apreciere colegilor sai din Organizație care au muncit in campanie pentru obținerea unui rezultat bun, comparativ cu celelalte organizații județene…

- Rovana Plumb, președintele PSD Dambovița este numarul unu pe lista PSD la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019.In aceasta campanie,PSD Dambovița a avut inca un motiv in plus sa se mobilizeze și sa dea dovada de solidaritate și unitate. Chiar Rovana Plumb, președintele PSD Dambovița și candidat…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri, la Vaslui, ca alegerile de duminica sunt "atipice si complicate" si a sustinut ca referendumul organizat odata cu scrutinul pentru Parlamentul European este mult mai important. Liderul PMP a mai spus ca partidul sau si-a asumat din responsabilitate…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea pe care o conduce "va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate", in cazul in care se va face restructurarea Guvernului in Parlament. ”Premierul ar trebui sa decida daca restructureaza sau nu Guvernul, daca are argumente, se poate face,…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca isi propune ca organizatia pe care o conduce sa obtina jumatate plus unul din voturile cetatenilor prezenti la urne la alegerile europarlamentare. Liderul PSD a afirmat ca in aceasta perioada au loc pregatirile de precampanie, au fost mobilizate…

- Alianta USR - PLUS a depus marti, la Biroul Electoral Central, listele cu semnaturi si lista candidatilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, care deschide lista aliantei pentru europarlamentare, a declarat ca ''astazi se face un…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, duminica, la Vaslui, ca partidul sau isi propune sa obtina un scor de 10% la alegerile europarlamentare din luna mai, afirmand ca acest scrutin reprezinta pentru PMP un test, dar si un moment pentru relansarea formatiunii."La lupta, oameni buni, vreau…

