Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 18 ani a fost injunghiat, luni, in curtea Liceului Tehnologic Puiesti, in timpul unei pauze, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita, a declarat ca politistii efectueaza…

- Un elev in varsta de 18 ani a fost injunghiat, luni, in curtea Liceului Tehnologic Puiesti, in timpul unei pauze, au informat reprezentantii Inspectoratului ... The post Un elev a fost injunghiat in curtea liceului. Tanarul a fost dus de urgența la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Barbatul de 68 de ani, din comuna Falciu, județul Vaslui, locuia impreuna cu sotia, femeia fiind cea care a l-a descoperit. Vazand ca acesta nu era in casa, femeia a iesit sa-l caute, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Poziția nefireasca in care a fost gasit…

- O tanara, in varsta de 26 de ani, care locuiește in orașul Beclean, a fost poliția din Bistrița-Nasaud, fiind condamnata pentru ca a talharit un batran din Italia. Oamenii legii arata ca pe numele ei a fost emis un mandat de urmarire internaționala, dupa ce a fugit din Italia, ca urmare sentinței de 6…

- Mai multi ambulantieri de la Serviciul de Ambulanta Corabia au fost puși sub control judiciar dupa ce procurorii au descoperit ca furau combustibil din cota alocata pentru ambulanțele pe care lucrau. Cei 13 ambulanțieri, care si-ar fi insusit combustibil din cota alocata lunar autospecialelor, sunt…

- Un politist a fost ranit dupa ce o autospeciala apartinand Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Vaslui a fost implicata, vineri, intr un accident de circulatie produs la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, transmite Agerpres.roPotrivit reprezentantilor IPJ Vaslui, in urma accidentului, un…

- O autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Vaslui, care transporta un copil cu o amputatie de deget la Spitalul Sf. Maria din Iasi, a fost implicata, joi dupa amiaza, intr un accident de circulatie, pe raza comunei Muntenii de Jos, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, ambulanta, in care se aflau soferul, o asistenta medicala si pacientul, a lovit din spate un autoturism in care era doar conducatorul auto, in urma impactului nefiind inregistrare victime.…