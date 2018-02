Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a instituit restrictii de trafic pentru vehiculele de mare tonaj pe trei tronsoane de drumuri nationale - DN 22, DN 22D si DN 22E - masura fiind luata din cauza ninsorii si a vantului puternic.

- Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. Ministerul Educatiei Nationale din Romania anunta ca scolile vor fi inchise si miercuri in judetele Braila si Olt.

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Mai multe drumuri naționale și județene au fost inchise din cauza viscolului. De asemenea, din cauza vantului puternic, in judetul Constanta au fost inchise porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea.

- Primarul Dumitru Boroș, considera ca soluția este transformarea in spital modular. „Daca nici de cand am venit eu nu s-au dat bani la spital, inseamna ca nu s-au mai dat niciodata! Numai in 2017, s-au alocat aproape cinci milioane de lei pentru Spitalul «Elena Beldiman» Barlad, care a fost ingenuncheat.…

- Nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfasurandu-se, luni dimineata, pe majoritatea sectoarelor de drum in conditii specifice de iarna, precizeaza reprezentantii Consiliului Judetean Cluj,

- Consilierii județeni ai PSD Arad au identificat soluții pentru ca drumurile județene sa poata fi reparate, iar aradenii sa nu mai fie nevoiți sa faca slalom printre gropile pe care le intalnim la tot pasul. Reprezentanții PSD au propus ca drumurile județene sa fie aduse intr-o stare de normalitate cu…

- Reprezentantii companiilor feroviare au luat o serie de masuri in vederea asigurarii continuitatii in circulatia trenurilor afectate de prabusirea pasarelei metalice in statia Ploiesti Vest,...

- Politia Romana: 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea ce are impact atat asupra timpului de calatorie, cat si asupra sigurantei in trafic Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea…

- Zapada cazuta in ultimele doua zile in județul Buzau nu a creat probleme deosebite, decat pe zona Ramnicului. Drumarii au impraștiat 100 de tone de material antiderapant, din totalul celor 380 de tone, precum și in comuna Valea Salciei. Aici a fost nevoie ca utilajele sa intervina pentru deszapezire,…

- Toata noaptea a nins in cea mai mare parte a tarii, iar precipitatiile nu vor conteni pana diseara. Drumarii muncesc de zor si imprastie tone de material antiderapant itat in capitala, cat si pe traseele din tara.

- Din cauza ninsorii abundente din aceasta noapte, 136 de copii nu au putu ajunge la școala. Drumurile inzapezite si ghetusul pe pante mari au dus la suspendarea a șase rute școlare. Astfel, in șase instituții din cinci raioane, microbuzele școlare nu au mai ajuns la copii pentru a-i transporta la școala. …

- Circulatia pe drumurile din judetul Vaslui se face in conditii de iarna, nefiind artere nationale sau judetene blocate din cauza zapezii, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. Localitatile Gara Banca, Gura Idrici, Zorleni, 30 Decembrie si Popeni au ramas fara energie…

- Toata noaptea, prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, a stat și a supravegheat acțiunile de deszapezire de pe drumurile naționale din județul Vaslui. In afara evenimentului de la Crețești, cu microbuzul de Chișinau rasturnat in șanț, s-a mai petrecut un eveniment intre Huși și vama Albița, la care…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Coreea de Nord nu isi poate achita contributia la bugetul pe 2018 al Organizatiei Natiunilor Unite, informeaza Reuters. Un comunicat al misiunii nord-coreene la ONU precizeaza ca ambasadorul nord-coreean Ja Song Nam i-a cerut ajutorul directorului de management al organizatiei, Jan Beagle. Banca de…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 8 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste cativa centimetri, dar este un fenomen…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale a semnat doua dintre cele trei contracte de finanțare pentru reabilitarea unor drumuri județene din Arad. Este vorba despre drumurile Nadab – Seleuș și Sanmartin – Caporal Alexa, pentru cel de-al treilea drum, Barsa – Moneasa – limita Bihor existand intarzieri la finalizarea…

- Comoditatea maxima, combinata cu nesimțire sau pur și simplu prostie, a facut ca joi dupa-amiaza, calea de acces de ieșire din stația TPL de la Iulius Mall spre sensul giratoriu de la Bazar sa fie blocata o lunga perioada de timp.Proprietarul unui autoturism cu numere de Bacau a parcat fix in ...

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de luni, 29 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier. Read More...

- Drumarii au intervenit in ultimele ore pe soselele administrate de Consiliul Judetean Gorj. Potrivit lui Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, nu sunt probleme in ceea ce priveste circulatia rutiera pe drumurile judetene. Cosmin Popescu a declarat ca s-a intervenit cu utilaje si cu…

- Vremea in Romania. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri sunt inchise.Meteorologii au emis, joi seara, o avertizare cod galben de ninsori si viscol pentru mai multe judete din vestul si nordul tarii,.

- ULTIMA ORA…Cu puțin timp in urma autoritațile au anunțat ca au terminat de deszapezit drumul comuna Rebricea – Draxeni și acesta a fos redat circulației. De asemenea, de dimineața, au fost deszapezite DJ 284 Arsura – Ghermanești și DJ 244A Roșieiști – Gara roșiești. Pe toate aceste drumuri se circula,…

- Mai multe drumuri judetene si comunale continua sa fie inchise vineri, din cauza vremii nefavorabile, iar peste 70 de localitati nu au energie electrica. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis AGERPRES, vineri dimineata, la ora 6,45, erau inchise 15 drumuri judetene, dupa cum urmeaza:…

- Trei drumuri judetene din Vaslui sunt vineri dimineata inchise circulatiei rutiere, blocajele fiind din cauza sulurilor de zapada formate pe parcursul noptii, au anuntat reprezentantii Institutiei Prefectului. "Se lucreaza pe DJ 246 Tacuta - Focsasca, DJ Ciocani - Crang si DJ 237 Codaesti…

- Update: 09:20: Conform autoritaților, drumul județean Roșiești-Roșiești Gara a fost deschis circulației. De asemenea, pe DJ 246 Tacuta Focșasca, DJ Ciocani – Crang și DJ 237 Codaești – Danești se lucreaza pentru deszapezire. CSJU spera ca, in cel mai scurt timp și aceste drumuri sa fie curațate pentru…

- “Platim 1000 de taxe si drumurile tot la fel ramân” sau „Cluj-Napoca, drumuri nedeszapezite si foarte, foarte alunecoase. Aveti grija”, sunt doar câteva dintre mesajele soferilor. Un alt sofer a postat un filmulet cu starea unui drum judetean: “Iesire din…

- NOROCOSUL ZILEI Un sofer de 45 de ani, Valentin M., din comuna Iana, a avut pe data de 17 ianuarie noroc cu carul! N-a castigat la loto, ci s-a nascut a doua oara! Omul se intorcea de la Barlad, miercuri dupa-amiaza, cand pe DJ 243 Barlad – Puiesti, la coborarea pantei spre localitatea Pogana, a [...]

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au…

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, din cauza fenomenelor meteorologice, zapada și viscol, din ultimele ore. Circulatia rutiera la nivel national la ora 13,00 se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj, DN…

- Drumurile judetene Ghermanesti - Arsura si Codaesti - Danesti, care au fost blocate din cauza ninsorii abundente si a viscolului, au fost redate circulatiei, au anuntat reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. "Pana la ora 16,00, in functie de evolutia vremii, speram sa reusim si…

- Judetul Tulcea se afla sub avertizare cod portocaliu de viscol si ninsoare. Din aceasta cauza autoritatil eau luat decizia inchioderii unor drumuri judetene. Potrivit ISU Delta au fost inchise urmatoarele drumuri judetene: DJ 222 C, Tulcea Murighiol Agighiol ;DJ 222, Tulcea Jurilovca 2 cantoane ;DJ…

- Doua drumuri judetene din Vaslui sunt blocate joi din cauza ninsorii abundente si a viscolului puternic, drumarii actionand cu mai multe utilaje, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Eduard...

- Autoritațile municipale informeaza ca strazile in panta din Chișinau au fost inchise pentru circulația transportului din cauza gheții și a zapezii care se depune. Este vorba despre strazile: Ganea, Timiș, Poștei, Vadul Lui Voda, Paris, Podul Inalt, Caușeni și stradela Uzinelor. Transportul public in…

- Cod portocaliu de vreme rea este si in 19 județe din Romania. Noaptea trecuta, mai multe drumuri de importanța naționala au fost inchise din cauza ninsorilor si a vantului puternic. Iar zeci de soferi de camioane au ramas blocați.

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Traficul rutier pe DN73 Brasov-Campulung este restrictionat incepand de miercuri seara pentru autovehiculele cu capacitatea mai mare de 7,5 tone, din cauza ninsorii abundente care a inceput sa cada odata cu lasarea serii. "Pe portiunea Bran-Moieciu-Fundata-Rucar am restrictionat traficul…

- Pe Defileul Jiului, ( E79/DN66) la km. 118, 3 tiruri nu pot sa inainteze din cauza zapezii. Un echipaj de rutiera este la fata locului, dirijeaza traficul, permitand momentan accesul auto cu tonaj mic. Utilajele de deszapezire acționeaza in zona. IPJ Gorj Articolul ACUM, pe Defileul Jiului: TREI TIRURI…

- Circulația se desfașoara cu greutate pe majoritatea strazilor din Alba Iulia, din cauza ninsorii abundente care cade peste oraș, miercuri dupa masa. Probleme sunt in zona Strazii Moților și a cartierului Tolstoi, unde, din cauza drumului in panta, circulația auto este și mai dificila. In plus, Cartierul…

- Scaderea drastica a natalitații, migrarea tinerilor catre zonele mai dezvoltate, unde iși pot gasi o sursa de trai, și lipsa unor programe reparatorii ale autoritaților provoaca imbatranirea și depopularea ireversibila a mediului rural. multe catune au ajuns la apusul existenței, fiind locuite doar…

- Exploatarile miniere Rosia si Jilt, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, sunt aproape blocate din cauza imposibilitatii de a aplica programul de expropriere. Este vorba, in principal, de legislatia restrictiva care impiedica societatea sa faca defrisari in domeniul silvic. Sorin Boza, ...

- Cincisprezece masini sunt blocate, la ora transmiterii acestei stiri, din cauza zapezii, pe drumul care face legatura intre statiunea Sinaia si Cota 1400 din Masivul Bucegi, autoritatile actionand pentru deblocarea lor cu un buldoexcavator, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste 230 de persoane venite duminica seara sa participe la slujba oficiata la manastirea Hadambu de episcopul vicar al Ahiepiscopiei Iașilor, Calinic Botoșaneanu, au ramas blocate din cauza poleiului in localitatea cu același nume, informeaza un comunicat al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza cetatenii si participantii la trafic ca, in cursul diminetii de joi, 7 decembrie, la ora 8.00, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasura normal, neexistand drumuri judetene inchise sau blocate circulatiei rutiere. Read More...

- In cursul diminetii de marti, 5 decembrie, la ora 8:30, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasura normal, dar influentata de conditiile meteorologice specifice acestei perioade. De asemenea, la aceasta ora, la nivelul judetului, nu exista drumuri judetene inchise sau blocate circulatiei rutiere.…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza cetatenii si participantii la trafic ca, in cursul diminetii de luni, 4 decembrie, la ora 8.30, la nivelul judetului Cluj nu se inregistreaza drumuri judetene inchise sau blocate, circulatia desfasurandu-se normal, in conditii de iarna.