Stiri pe aceeasi tema

- Medicii vasluieni se plang frecvent ca sunt refuzati de colegii de la spitalele mai mari din Iasi (centrul medical universitar caruia ii sunt arondate spitalele din Judetul Vaslui), atunci cand se confrunta cu cazuri grave, care le depasesc competenta. Cel mai recent caz, s-a intamplat vineri, 14 septembrie,…

- Accident rutier grav cu patru victime, transportate la Spitalul Municipal de Urgența „Elena Beldiman” din Barlad, dupa ce doua autoturisme s-au tamponat, iar unul dintre ele s-a rasturnat pe carosabil.

- Accident rutier grav cu patru victime, transportate la Spitalul Municipal de Urgența „Elena Beldiman” din Barlad, dupa ce doua autoturisme s-au tamponat, iar unul dintre ele s-a rasturnat pe carosabil.

- In urma cu cateva minute, un grup de copii de gradinita, aflati in Gradina Publica a orasului Barlad, a fost atacat de un roi de albine. A fost solicitat ajutor prin 112, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale ale Serviciului de Ambulanta, care i-au8 transportat pe copii la Spitalul “Elena…

- Un barbat din Vaslui a cazut din caruța și și-a rupt coloana, joi dupa amiaza. Victima, in varsta de 31 de ani, a cazut din caruța in care circula in comuna Zorleni, iar la impactul cu solul a suferit o fractura la coloana. Barbatul din comuna Zorleni a suferit un grav accident și a fost preluat de…

- Nu mai putin de opt persoane, respectiv soferii si pasagerii a doua autoturisme, au ajuns, sambata seara la Compartimentul de Primire Urgente al Spitalului de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad dupa ce au suferit vatamari corporale in urma unui accident rutier in care au fost implicate cele doua masini.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, doi ingrijitori de la Gradina Zoologica au fost raniti, luni, dupa ce au fost surprinsi de ursi in cusca animalelor. "Sunt doua victime, una este inconstienta, cea de a doua este constienta, dar politraumatizata.…

- Doi ingrijtori de la Gradina Zoologica din Brașov sunt in stare foarte grava dupa ce au fost atacați de urși in aceasta dimineața. La fața locului intervin jandarmii, care au reușit sa scoata cele doua persoane in siguranța. „Sunt doua victime, una este inconștienta, iar cea de a doua este conștienta,…