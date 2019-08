Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii au ajuns la spital cu traumatisme dupa ce au fost loviti de crengile unor copaci care erau toaletati de o firma specializata.Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit in aceasta dimineata cu un echipaj de prim ajutor medical pentru acordarea primului ajutor si transportarea la Centrul de…

- O fetita de trei ani si jumatate si fratele ei in varsta de cinci ani au fost raniti, luni dupa amiaza, in urma exploziei unei butelii intr o locuinta din judetul Dolj. Deflagratia a fost urmata de un incendiu, potrivit news.ro. Ambii copii au suferit arsuri, fiind transportati la Spitalul din Bailesti…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata pe Valea Oltului, pe DN 7, in localitatea Proieni, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea. In urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, doua persoane au fost ranite, șoferul mașinii (28 de ani) și tanara din dreapta…

- Potrivit unui comunicat transmis joi, Agerpres, ca in fiecare an, cu prilejul sarbatorii traditionale "Targul de Fete", Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba contribuie, alaturi de celelalte forte cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei nationale, la "buna desfasurare" a manifestarilor.Astfel,…

- Un accident s-a petrecut pe DN 1, intre localitatile brasovene Ghimbav si Codlea. Sase persoane, intre care doi copii, au ajuns miercuri la spital, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal. Cele sase persoane au fost transportate la spital de doua echipaje ale SMURD si doua ambulante ale SAJ. Dintre victime,…

- Pompierii militari din Sebes care au salvat marti doi copii, o fetita si un baiat, ce riscau sa se inece in raul Sebes au fost citati prin Ordin de zi pe unitate, potrivit unei dispozitii date de seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)

Detasamentul de pompieri Barlad din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervine, luni seara, pe DJ 243, unde trei autoturisme au ramas blocate din cauza apei de pe sosea, potrivit agerpres.ro.

