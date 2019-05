Vaslui: Doi bărbaţi arestaţi pentru viol; unul dintre ei şi-ar fi abuzat soţia şi patru fiice Un barbat in varsta de 50 de ani si concubinul uneia dintre fiicele sale au fost arestati preventiv pentru viol. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, barbatul de 50 de ani si-ar fi violat sotia si cele patru fiice, cu varste cuprinse intre 13 si 20 de ani. Concubinul fiicei mai mari, un barbat in varsta de 47 de ani este, la randul sau, acuzat ca ar fi violat patru fete. "In cauza, au fost intocmite dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol. Atat barbatul de 50 de ani, cat si concubinul fiicei sale au fost retinuti pentru 24 de ore si ulterior… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciului Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, comisarul Sergiu Anton, a fost inlocuit din functie, dupa ce impotriva sa a inceput urmarirea penala, potrivit Agerpres. "Domnul comisar Sergiu Anton a adus la cunostinta conducerii inspectoratului…

- Trei minori au fost injunghiati, miercuri seara, pe o strada din municipiul Vaslui, politistii efectuand cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s a produs evenimentul.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Vaslui, Silvia Manta, a declarat, pentru AGERPRES, ca cei trei…

- Un barbat din Palermo in varsta de 24 de ani convertit la islam si un marocan in varsta de 18 ani, suspectati ca pregateau actiuni in numele organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), au fost arestati miercuri in Italia, a anuntat politia italiana, relateaza AFP. Cei doi barbati au fost arestati in…

- Un copil in varsta de patru ani a fost transportat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, marti dimineata, medicii suspectand o intoxicatie cu nitriti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, copilul a fost dus initial la Compartimentul…

- Un autoturism inmatriculat in judetul Braila a cazut, joi dupa amiaza, intr un canal de acumulare de pe marginea DN 24, dupa ce conducatorul acestuia, un barbat in varsta de 67 de ani, a efectuat o depasire neregulamentara si a intrat in coliziune cu o alta masina, informeaza Agerpres.roPotrivit reprezentantilor…

- Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a cerut, joi, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, sprijin financiar din partea Consiliului Judetean pentru instalarea de camere de supraveghere in toate localitatile judetului. Solicitarea a fost facuta dupa ce conducerea Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un autoturism inmatriculat in judetul Braila a cazut, joi dupa-amiaza, intr-un canal de acumulare de pe marginea DN 24, dupa ce conducatorul acestuia, un barbat in varsta de 67 de ani, a efectuat o depasire neregulamentara si a intrat in coliziune cu o alta masina. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…