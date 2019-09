Stiri pe aceeasi tema

- Noul an școlar este pe cale sa inceapa, pregatirile fiind in plina derulare. 309 unitați de invațamant vor funcționa in județ, și in majoritatea dintre acestea s-au efectuat lucrari de igienizare, iar in unele, lucrari de modernizare, reabilitare, extindere sau chiar și de construcție a unor noi cladiri…

- Douazeci de scoli si gradinite din cele 309 existente in judetul Covasna nu detin autorizatii sanitare de functionare, iar 56 de cladiri din cele 400 aflate in administrarea unitatilor de invatamant...

- Sase unitati de invatamant din judetul Salaj nu au autorizatie sanitara de functionare. Potrivit Institutiei Prefectului este vorba despre doua scoli si patru gradinite, toate in mediul rural. In opinia reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Salaj in aceste unitati procesul de invatamant…

- Aproape zece la suta dintre controale defașurate in ultima saptamana de medicii-inspectori ai Direcției de Sanatate Publica Timiș s-au soldat cu amenzi contravenționale. The post Nereguli la cabinete stomatologice și unitați de alimentație publica. Amenzi de peste 70.000 de lei appeared first on Renasterea…

- Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, in perioada menționata, 98 acțiuni de control. Verificarile au vizat: unitați de abatorizare animale, unitați de procesare carne și lapte, depozite alimentare, unitați de alimentație publica,…

- La sediul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, situat pe strada Mușețelului, nr. 2, va avea loc, miercuri, in 3 iulie, de la ora 9.00, o instruire cu administratorii de ștranduri și reprezentanți de unitați de cazare, cu bazine acoperite sau piscine cu circuit inchis, in vederea monitorizarii corecte…

- In perioada 24 iunie 31 august 2019, inspectori sanitari ai Serviciului de Control in Sanatate Publica din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Constanta, precum si inspectori sanitari detasati pe litoral vor desfasura actiuni de control igienico sanitare in unitati de turism si tabere,…