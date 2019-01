Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, conducatorul auto a pierdut controlul asupra volanului, pe fondul unui carosabil acoperit cu zapada, masina rasturnandu-se in afara partii carosabile, pe sensul opus de mers. In autovehiculul inmatriculat in…

- La aceasta ora (08:00), DJ 284, intre localitatile Ghermanesti si Arsura este blocat din cauza zapezii. Se actioneaza cu utilaje pentru reluarea circulatiei in conditii de siguranta. Se estimeaza deblocare drumului in aproximativ doua ore. ESTIMAT TIMP DEBLOCARE CIRCA 2 ORE De asemenea, podul de peste…

- Caderi masive de zapada, viscol, vant puternic au afectat 16 judete ale tarii si Bucurestiul la acest sfarsit de saptamana, a informat duminica Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Au...

- F. T. Ieri dimineața, pompierii prahoveni de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “ Șerban Cantacuzino” Prahova au fost solicitați, prin intermdiul Numarului Unic de Urgența “112”, sa intervina pentru a stinge un incendiu in comuna Dumbravești. Doua autospeciale de stingere cu apa și spuma…

- Un barbat din Vaslui a cazut de pe casa, in timp ce incerca sa-și repare acoperișul. Ambulanța a intervenit imediat in comuna Dragomirești, și a preluat victima in stare grava. Cel mai probabil, barbatul s-a dezechilibrat și a cazut de la o inalțime de aproximativ patru metri. Apelul la Serviciul de…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca grupul respectiv a innoptat in catedrala in noaptea de vineri spre sambata, iar in timpul noptii de sambata spre duminica au fost gasiti tot in catedrala, insa unui copil din grup i s-a facut…

- O femeie in varsta de 80 de ani a fost gasita carbonizata in apartamentul sau, din municipiul Barlad, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit ISU, vecinii au fost cei care au anuntat ca din apartamentul batranei se simte miros de fum. ‘La fata locului a intervenit…

- Explozia in blocul de la Piatra Neamț s-a produs dupa ce a fost un bec intr-o incapere in care s-a acumulat o cantitate mare de gaze. Apartamentele din scara raman, in continuare, nealimentate, iar tanarul ranit grav urmeaza sa fie transferat, joi, la o clinica din Belgia cu un avion al MApN.Reprezentanții…