Vaslui: Comercializarea porcilor în târguri, interzisă Vaslui: Comercializarea porcilor in targuri, interzisa Foto: Agerpres. În judetul Vaslui, comercializarea porcilor în târguri este interzisa în aceasta perioada în care continua sa se manifeste pesta porcina africana. Restrictiile vor fi mentinute si în zilele urmatoare, iar nerespectarea acestora este sanctionata cu amenzi mari. Masurile de prevenire a pestei porcine se mentin în judetul Vaslui, prefectul Eduard Andrei Popica anuntând ca se interzice în aceasta perioada crescatorilor de porci sa iasa cu animalele… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz s-a inregistrat in urma cu o saptamana la Murgeni, unde un politist de frontiera a ascuns de veterinari o scroafa cu purcei. Animalele bolnave au fost duse intr-un sat vecin si au raspandit molima. Al doilea caz s-a inregistrat la Ranzesti.

- ALARMANT… Nu mai putin de trei cazuri de sinucidere s-au inregistrat in judetul Vaslui in ultimele doua zile, perioada indelungata de caldura accentuand depresiile si avand foarte probabil legatura cu acest sir de nenorociri. In mai putin de 48 de ore, s-au inregistrat doua sinucideri, una prin spanzurare,…

- SCANDALOS… In mijlocul unui imens scandal legat de raspandirea pestei porcine africane de catre un politist de frontiera din Murgeni, autoritatile din acest oras au luat, ieri, decizia incredibila de a sarbatori ziua orasului, riscand astfel raspandirea focarului de pesta porcina in tot judetul. Cazul…

- Dupa localitatea Carja, a fost confirmat primul focar de pesta porcina africana (PPA) in localitatea din apropiere, la Murgeni. Reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) au prelevat probe de la un porc domestic, care prezenta stari febrile

- FOCAR… Dupa ce la inceputul saptamanii s-a descoperit in zona Carja, pe malul Prutului, un mistret mort, iar testele au aratat ca murise de pesta porcina, iata ca judetul Vaslui inregistreaza primul caz de pesta porcina africana la gospodariile populatiei. Aseara, prefectul judetului, Eduard Andrei…

- Asociatia Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR) s-a adresat deja oficialilor din domeniul sanatatii de la Comisia Europeana si a solicitat ridicarea masurilor de restrictie privind transportul porcilor si a carnii de porc, masuri aplicate in mod excesiv in Romania. Riscuri In…

- 'Un cetatean din Valea Dragului a anuntat medicul veterinar ca i-a murit un porc din gospodarie, am prelevat probe si IDSA a confirmat existent virusului PPA. Deoarece este singurul caz in localitate, nu am trecut la eliminarea tuturor porcilor, dar au fost instituite masuri de protectie pe o raza…

