- INEDIT… Șoferii care au trecut in aceasta dimineața, in intervalul orar 04,00 – 06,00, pe la Crasna, au avut parte de o surpriza: au fost opriți in trafic de insuși prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, subprefectul Mircea Gologan, dar și de Poliția Rutiera Vaslui, reprezentanta de comisarul Sergiu…

- Politia Romana si Asociatia Berarii Romaniei au lansat marti campania de prevenire rutiera "Fara alcool la volan", care urmareste reducerea numarului evenimentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan. Anul trecut s-au produs 247 de accidente rutiere grave, in urma carora 63 de persoane…

- Daria Popescu, angajata a Prefecturii Gorj, a murit aseara. Jurista din Targu Jiu era grav bolnava, iar in ultimii ani fusese operata de mai multe ori. “Cu adanca durere, conducerea și angajații Instituției Prefectului – Județului Gorj anunța trecerea in ...

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au demarat o campanie de informare si prevenire a accidentelor rutiere produse pe fondul neatentei la volan, in special a folosirii telefonului mobil. Sub deviza „Nu te lasa condus de telefon!”, politistii rutieri, impreuna cu cei de prevenire,…

- In luna iunie, a fost lansata simultan, la nivelul a 28 de state europene, o campanie de prevenire si constientizare intitulata generic #BuySafe, PaySafe, iar in aceasta perioada este organizata Operatiunea E-Commence 2018, o actiune de combatere comuna, desfasurata de organismele de aplicare a ...