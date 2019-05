Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 62 de ani din Vaslui a pus o oala cu mancare pe aragazul pornit și apoi a adormit. Dupa cateva minute, casa a fost cuprinsa de flacari și doar prezența de spirit a vecinilor ei a dus la salvarea sa. Evenimentul a avut loc intr-un bloc situat pe strada "Vasile Alecsandri", iar locatarii -…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 17 aprilie, în jurul orei 15:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati prin Apel Unic de Urgenta 112 despre faptul ca, dintr-un imobil din cartierul Zorilor, din Cluj-Napoca, a fost sustrasa suma de 820 de lei de catre un barbat…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat de 68 de ani, din localitatea Starciu, care a murit, dupa ce tavanul casei in care locuia s-a prabusit peste el, in urma unui incendiu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, Lucian Jacodi, in noaptea de miercuri spre…

- Cadavrul unui barbat, carbonizat, a fost gasit intr-o casa care a luat foc in localitatea Ucea de Sus, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. Potrivit sursei mentionate, pompierii au fost alertati duminica seara sa intervina in localitatea Ucea de Sus, unde…

- Un barbat in varsta de 68 ani a murit, iar alte doua persoane, intoxicate cu fum și cu arsuri la maini, au ajuns la spital, in noaptea de luni spre marți, in urma unui incendiu izbucnit de la o țigara la o locuința in localitatea Livada, județul Arad, scrie Mediafax.Incendiul a izbucnit in…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, din comuna Voineasa, a suferit arsuri pe maini si pe fata in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Olt, Alin Basasteanu citat de Agerpres.roPentru stingerea incendiului…

- O femeie de 64 de ani și fiul acesteia de 31 de ani și-au pierdut viața, vineri dimineața, in urma unui incendiu care le-a cuprins locuința. Trupurile celor doi au fost gasite carbonizate in casa de catre pompieri dupa ce aceștia au stins flacarile. Tragedia in urma caruia cele doua persoane, din localitatea…

- O femeie in varsta de 64 de ani si un barbat in varsta de 30 de ani, mama si fiu, au decedat, vineri dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta lor din localitatea Popeni, comuna Zorleni, scrie Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…