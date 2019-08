Vaslui: Bărbat acuzat că a violat-o pe fiica minoră a concubinei, arestat preventiv Un barbat in varsta de 37 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv, fiind acuzat de viol si pornografie infantila, au informat, vineri, reprezentantii DIICOT. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, in mod repetat, barbatul a intretinut raporturi sexuale, prin constrangere, cu o persoana vatamata minora, in varsta de 15 ani, a produs si a detinut materiale pornografice cu aceasta in timp ce intretinea raporturi sexuale cu inculpatul. "La data de 17.08.2019, minora, in varsta de 15 ani, a sesizat organele de politie, prin apel SNUAU 112, despre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

