Vaslui: Autoturisme blocate pe DJ 243 din cauza precipitaţiilor abundente Detasamentul de pompieri Barlad din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervine, luni seara, pe DJ 243, unde trei autoturisme au ramas blocate din cauza apei de pe sosea. "Se intervine intre Perieni si Pogana, pentru deblocarea a trei autoturisme blocate de apa de pe sosea. In autoturisme sunt sapte persoane", a informat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu. De asemenea, pompierii au fost solicitati sa intervina in cartierul Podeni din municipiul Barlad pentru evacuarea apei din zece gospodarii. Pompierii s-au deplasat la fata locului cu o autospeciala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, se presupune ca incendiul ar fi izbucnit in timp ce batranul dormea, el locuind singur. 'Detasamentul de Pompieri Vaslui a fost solicitat sa intervina la un incendiu de locuinta in localitatea Gura Bustei. Proprietarul,…

- Zece pompieri militari din cadrul Detasamentului Vaslui al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au fost solicitati sa intervina pentru indiguirea unui pod de cale ferata afectat de inundatii, care trece peste raul Barlad, in localitatea Vulturesti. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Mai multe locuinte din comunele Dumesti si Bacesti au fost inundate in urma precipitatiilor abundente inregistrate in noaptea de luni spre marti, la fata locului intervenind pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, pentru evacuarea apei. Potrivit…

- Mai multe locuinte din comunele Dumesti si Bacesti au fost inundate in urma precipitatiilor abundente inregistrate in noaptea de luni spre marti, la fata locului intervenind pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, pentru evacuarea apei informeaza Agerpres.…

- O femeie de 62 de ani din Vaslui a pus o oala cu mancare pe aragazul pornit și apoi a adormit. Dupa cateva minute, casa a fost cuprinsa de flacari și doar prezența de spirit a vecinilor ei a dus la salvarea sa. Evenimentul a avut loc intr-un bloc situat pe strada "Vasile Alecsandri", iar locatarii -…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Galati au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Vasile Alecsandri, judetul Galati. Potrivit ISU Galati a fost sesizat fum de la o locomotiva, in localitatea Vasile Alecsandri, comuna Branistea."Se…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de deseuri metalice aflat in Portul Docuri din Galati, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, informeaza Agerpres.Citește…

- Pompierii au intervenit, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Cimitirul Evreiesc din municipiul Husi, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Georgica Onofreiasa. Potrivit sursei citate, la fata locului fost trimisa o autospeciala…