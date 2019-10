O autospeciala de Politie a fost implicata, joi dimineata, intr-un accident de circulatie la intrarea in municipiul Husi, pe DE 581, au informat reprezentantii inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.



"Un conducator auto care se deplasa dinspre Vama Albita a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat pe contrasens acrosand autospeciala de Politie, care s-a rasturnat in afara partii carosabile. Ambii soferi au fost testati alcoolscopic, rezultand ca nu au consumat bauturi alcoolice. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii…