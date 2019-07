"Faptul ca nici macar utilitatile nu se pot plati pune muzeele in imposibilitatea de a indeplini cea mai importanta functie a acestora, cea de pastrare in conditii de siguranta a mostenirii culturale a poporului roman si genereaza un disconfort major persoanelor care lucreaza in aceste institutii, ceea ce conduce la activitati publice si de cercetare sub nivelul de calitate cu care sunt obisnuite toate categoriile de vizitatori care le trec pragul. Suntem alaturi de colegii nostri, manageri din muzee, in demersul lor de a reda normalitatea in institutiile pe care le conduc si le stam la dispozitie…