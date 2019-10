"Din cercetarile efectuate pana in prezent, a reiesit faptul ca, in perioada august 2015 - aprilie 2019, persoana banuita, in calitate de ofiter cont in cadrul unei agentii bancare din municipiul Barlad, a efectuat un numar de 40 operatiuni bancare neautorizate, producand un prejudiciu de peste 42.000 lei. Impotriva femeii de 60 ani, banuita de comiterea infractiunii de delapidare, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad a dispus masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.