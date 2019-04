Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani, elev la un liceu din municipiul Vaslui, a fost retinut, dupa ce in seara de miercuri si-a injunghiat, in plina strada, trei colegi. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, agresorul a avut un conflict cu victimele, pe fondul unor…

- Adolescentul de 16 ani care a violat o fetita de opt ani la locul de joaca din comuna Baita, judetul Hunedoara, a fost arestat preventiv, la propunerea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Deva.

- Soferul in varsta de 27 de ani care nu a oprit vineri la semnalele agentilor rutieri, in municipiul Constanta si a fost prins dupa ce politistii l-au urmarit in trafic si au folosit armamentul din dotare, fugarul avariind in timpul urmaririi cinci autoturisme, a fost arestat preventiv pentru 30 de…

- Trei tineri de 16, 17 si 23 de ani au fost retinuti dupa ce ar fi violat o femeie in varsta de 49 de ani, pe care au abandonat-o pe un camp in zona localitatii Ghergheleu, unde aceasta a fost gasita decedata. ‘Dupa ce femeia a fost gasita decedata pe un camp dintre localitatile Ghergheleu si Iaz, in…

- Un arestat in varsta de 19 ani a reușit sa fuga de sub escorta, dar a fost reținut in cateva minute de polițiști, care au fost nevoiți sa foloseasca armele. Tanarul de 19 ani, arestat pentru mai multe furturi, a profitat de un moment de neatenție al polițiștilor din escorta și a rupt-o la fuga. Polițiștii…

- Un adolescent in varsta de 17 ani din orasul Pogoanele a fost marti arestat preventiv pentru tentativa de viol, violare de domiciliu si furt calificat, fapte comise asupra a doua varstnice, a informat IPJ Buzau. Potrivit purtatoarei de cuvant a IPJ Buzau, Ane Marie Vrapciu, pe 10 februarie…

- Un tanar a fost arestat preventiv, iar un altul a fost plasat sub control judiciar, dupa ce au fost prinsi in timp ce detineau asupra lor mai multe substante stupefiante, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie, Judetean, Maria Carp. Potrivit sursei citate, cei doi tineri,…

- Un elev in varsta de 18 ani a fost injunghiat, luni, in curtea Liceului Tehnologic Puiesti, in timpul unei pauze, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Purtatorul de...