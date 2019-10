Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, adolescenta are aproximativ 1,60 metri, o greutate aproximativa de 55 de kilograme, parul lung, negru, cu suvite blonde si roscate si ochi caprui, iar la data disparitiei, era imbracata cu o geaca de culoare neagra, blugi albastri si era incaltata cu o pereche de pantofi sport negri, scrie Agerpres.

"Adolescenta are un tatuaj la incheietura mainii drepte si cercei in buza de jos si in cea de sus. In prezent, politistii vasluieni desfasoara activitati specifice, in vederea depistarii…