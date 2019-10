Vaslui: 47 de posturi de poliţie necesită reparaţii 'IPJ are in administrare un numar de 70 de posturi de politie in mediul rural, iar dintre acestea 47 necesita reparatii. In cursul acestui an, au fost efectuate reparatii curente la doua sedii ale posturilor de politie. Nu dispunem de fonduri pentru repararea tuturor posturilor de politie', a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita. Lipsa banilor de la nivelul IJP Vaslui a facut ca in cursul anului trecut doar doua sedii ale unor posturi de politie sa poata fi consolidate. De asemenea, in 2018 au fost reparate acoperisurile la doua posturi de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

