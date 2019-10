Vaslui: 270 de posturi oferite cu ocazia Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi Potrivit organizatorilor, dintre cei peste 1.000 de agenti economici din judet contactati de catre AJOFM Vaslui, in vederea identificarii cererii de forta de munca, au confirmat participarea la bursa 38 de firme care au oferit 10 locuri de munca vacante pentru absolventi de studii superioare si 260 de posturi pentru absolventi de studii liceale, profesionale sau primare. "In municipiul Vaslui, un numar de 12 firme au oferit 137 locuri de munca, la Barlad 6 agenti economici au venit cu o oferta de 52 de locuri de munca, iar la Husi oferta a venita din partea celor 20 de firme participante… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

