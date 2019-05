Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, noi avertizari Cod portocaliu de inundatii, valabile pana miercuri la ora 6:00, in trei bazine hidrografice din Transilvania. Conform prognozei, in urmatoarele ore, se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti,…

- Mai multe locuinte din comunele Dumesti si Bacesti au fost inundate in urma precipitatiilor abundente inregistrate in noaptea de luni spre marti, la fata locului intervenind pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, pentru evacuarea apei. Potrivit…

- In cea de-a treia Duminica din Postul Mare, a Sfintei Cruci, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit la Schitul „Inalțarea Sfintei Cruci” din Aiud. Ierarhul, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Vasile cel…

- Dupa o viața in lumina reflectoarelor, pe marile podiumuri de moda, Zina Dumitrescu s-a stins din viața intr-un azil privat, acolo unde era internata de șase ani. Iata cateva detalii neștiute despre viața ei. „Mama modei romanești”, așa cum o numeau colegii, avea 82 de ani, iar pe ultimii și i-a petrecut…

- Synevo Romania, liderul pieței locale de servicii de diagnostic și laborator, a inaugurat pe data de 11 martie primul sau centru modern de recoltare din orașul Calarași. Acesta este al doilea centru Synevo din județ, dupa cel din Oltenița. Rețeaua Synevo a atins acum la nivel național 105 centre de…